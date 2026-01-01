Gokapi là một máy chủ chia sẻ tệp (file-sharing server) mã nguồn mở (open-source) tự host (self-hosted) được mô phỏng theo Firefox Send đã ngừng hoạt động. Nó cho phép bạn tải lên các tệp thông qua giao diện người dùng web (web UI) và cung cấp các liên kết tải xuống ngắn, có thời hạn — lý tưởng cho việc chia sẻ một lần khi người nhận không có tài khoản trên nền tảng của bạn. Bộ nhớ có thể là ổ đĩa cục bộ hoặc bất kỳ S3-compatible bucket nào, và mỗi liên kết hỗ trợ cấu hình thời hạn, giới hạn tải xuống và mật khẩu tùy chọn.

Tự host (self-hosting) Gokapi trên VPS của riêng bạn giúp giữ nội dung được chia sẻ và nhật ký truy cập của người nhận trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì một dịch vụ tải lên SaaS. Go binary duy nhất giúp giảm thiểu dung lượng, và không giống như các nền tảng chia sẻ tệp công cộng, không có kênh báo cáo lạm dụng nào được quảng cáo — chỉ những người bạn gửi liên kết mới có thể xem những gì bạn đã tải lên.