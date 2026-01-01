Triển khai Gokapi với cài đặt một cú nhấp.
Máy chủ chia sẻ tệp tự lưu trữ nhẹ với các liên kết hết hạn, bảo vệ bằng mật khẩu và tùy chọn S3 backend.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Gokapi
Gokapi là một máy chủ chia sẻ tệp (file-sharing server) mã nguồn mở (open-source) tự host (self-hosted) được mô phỏng theo Firefox Send đã ngừng hoạt động. Nó cho phép bạn tải lên các tệp thông qua giao diện người dùng web (web UI) và cung cấp các liên kết tải xuống ngắn, có thời hạn — lý tưởng cho việc chia sẻ một lần khi người nhận không có tài khoản trên nền tảng của bạn. Bộ nhớ có thể là ổ đĩa cục bộ hoặc bất kỳ S3-compatible bucket nào, và mỗi liên kết hỗ trợ cấu hình thời hạn, giới hạn tải xuống và mật khẩu tùy chọn.
Tự host (self-hosting) Gokapi trên VPS của riêng bạn giúp giữ nội dung được chia sẻ và nhật ký truy cập của người nhận trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì một dịch vụ tải lên SaaS. Go binary duy nhất giúp giảm thiểu dung lượng, và không giống như các nền tảng chia sẻ tệp công cộng, không có kênh báo cáo lạm dụng nào được quảng cáo — chỉ những người bạn gửi liên kết mới có thể xem những gì bạn đã tải lên.
Các tính năng chính của Gokapi
Liên kết chia sẻ hết hạn
Mỗi tệp được tải lên sẽ có một URL ngắn với thời gian hết hạn có thể cấu hình theo thời gian hoặc số lượt tải xuống, vì vậy các liên kết sẽ ngừng hoạt động sau khi người nhận đã tải chúng về.
Liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu
Tùy chọn bảo vệ các lượt tải xuống bằng mật khẩu riêng cho từng liên kết để ngay cả các URL bị rò rỉ cũng không thể mở được nếu không có mật khẩu bí mật.
Lưu trữ cục bộ hoặc S3 storage
Lưu trữ tệp trên ổ đĩa cục bộ hoặc trỏ Gokapi đến bất kỳ S3-compatible bucket nào (AWS, Backblaze, MinIO) để có bộ nhớ đàn hồi, bền bỉ.
Mã hóa đầu cuối
Mã hóa phía máy khách tùy chọn đảm bảo máy chủ không bao giờ nhìn thấy văn bản gốc đối với các tệp tải lên được chia sẻ qua các liên kết được mã hóa đầu cuối một lần sử dụng.
Tài khoản đa người dùng
Tạo các tài khoản người dùng riêng biệt để nhiều nhân viên hoặc thành viên gia đình chia sẻ một phiên bản với lịch sử tải lên riêng biệt.
API và CLI
Tải lên theo chương trình thông qua REST API hoặc CLI chính thức để gửi các tạo phẩm bản dựng, gói nhật ký và đầu ra tự động hóa.
Tại sao lại chạy Gokapi trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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