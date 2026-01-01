LinkAce là một kho lưu trữ bookmark open-source được xây dựng cho những người muốn lưu giữ lâu dài, có tổ chức mọi liên kết họ thu thập. Nó tự động thu thập tiêu đề và mô tả, giám sát các URL đã lưu để tìm các mục tiêu bị hỏng hoặc đã di chuyển, và có thể chuyển các trang đến Internet Archive để các nguồn quan trọng vẫn có thể truy cập được ngay cả khi trang web gốc biến mất.

Tự host LinkAce trên VPS của riêng bạn giúp lịch sử đọc, nghiên cứu và danh sách chia sẻ của bạn tránh xa các trình theo dõi của bên thứ ba và các dịch vụ bookmark độc quyền. Cơ sở dữ liệu MariaDB và bộ nhớ đệm Redis đi kèm cung cấp cho bạn một cơ sở kiến thức nhanh chóng, riêng tư mà bạn hoàn toàn sở hữu, với các bookmarklet trình duyệt, RSS feeds và một REST API đầy đủ để tích hợp.