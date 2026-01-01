Triển khai LinkAce với một nhấp cài đặt.
Kho lưu trữ dấu trang tự host với tính năng giám sát liên kết tự động, tìm kiếm toàn văn bản và API REST hoàn chỉnh.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LinkAce
LinkAce là một kho lưu trữ bookmark open-source được xây dựng cho những người muốn lưu giữ lâu dài, có tổ chức mọi liên kết họ thu thập. Nó tự động thu thập tiêu đề và mô tả, giám sát các URL đã lưu để tìm các mục tiêu bị hỏng hoặc đã di chuyển, và có thể chuyển các trang đến Internet Archive để các nguồn quan trọng vẫn có thể truy cập được ngay cả khi trang web gốc biến mất.
Tự host LinkAce trên VPS của riêng bạn giúp lịch sử đọc, nghiên cứu và danh sách chia sẻ của bạn tránh xa các trình theo dõi của bên thứ ba và các dịch vụ bookmark độc quyền. Cơ sở dữ liệu MariaDB và bộ nhớ đệm Redis đi kèm cung cấp cho bạn một cơ sở kiến thức nhanh chóng, riêng tư mà bạn hoàn toàn sở hữu, với các bookmarklet trình duyệt, RSS feeds và một REST API đầy đủ để tích hợp.
Các tính năng chính của LinkAce
Giám sát liên kết tự động
Các đợt kiểm tra định kỳ phát hiện các liên kết bị hỏng hoặc đã di chuyển để kho lưu trữ của bạn không bị xuống cấp âm thầm theo thời gian.
Sao lưu Internet Archive
Đẩy các URL đã lưu lên Wayback Machine tự động và giữ các bản sao dễ đọc của các trang biến mất.
Danh sách, thẻ và tìm kiếm
Sắp xếp dấu trang bằng danh sách lồng nhau và thẻ, sau đó tìm bất cứ thứ gì nhanh chóng thông qua tìm kiếm nâng cao có bộ lọc.
Đầy đủ REST API
Tích hợp LinkAce với tiện ích mở rộng trình duyệt, ứng dụng di động, Zapier và các tập lệnh tùy chỉnh thông qua một API được tài liệu hóa đầy đủ.
Liên kết công khai và riêng tư
Đánh dấu mỗi bookmark là riêng tư, nội bộ hoặc công khai và chia sẻ các bộ sưu tập được tuyển chọn thông qua các nguồn cấp dữ liệu RSS chuyên dụng.
Nhập và xuất HTML
Nhập dấu trang trình duyệt hiện có hoặc xuất toàn bộ kho lưu trữ của bạn bất cứ lúc nào mà không bị khóa nhà cung cấp.
Tại sao lại chạy LinkAce trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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