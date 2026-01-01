Crucix là một nền tảng OSINT (Tình báo mã nguồn mở) tổng hợp dữ liệu từ 27 nguồn công khai — bao gồm hình ảnh vệ tinh NASA FIRMS, theo dõi AIS hàng hải, dữ liệu xung đột ACLED, các chỉ số kinh tế FRED và nguồn cấp dữ liệu tâm lý xã hội — vào một bảng điều khiển thời gian thực duy nhất có tính năng trực quan hóa địa cầu 3D được hỗ trợ bởi WebGL. Dữ liệu tự động làm mới sau mỗi 15 phút, mang lại cho bạn nhận thức tình huống liên tục mà không cần can thiệp thủ công.

Nền tảng này cung cấp các cảnh báo đa cấp (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) qua Telegram và Discord, các ý tưởng giao dịch do LLM tạo ra và các lệnh bot hai chiều để cung cấp thông tin theo yêu cầu. Tự host Crucix trên VPS của bạn giúp giữ tất cả các khóa API và kho lưu trữ tình báo trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, đảm bảo thu thập dữ liệu không bị gián đoạn và cho phép bạn toàn quyền kiểm soát việc lưu giữ và truy cập.