Giảm giá lên đến 69% cho Crucix

Triển khai Crucix với cài đặt một nhấp.

Nền tảng tình báo OSINT tổng hợp 27 nguồn dữ liệu toàn cầu theo thời gian thực vào một bảng điều khiển 3D hợp nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Crucix với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Crucix

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Crucix

Crucix là một nền tảng OSINT (Tình báo mã nguồn mở) tổng hợp dữ liệu từ 27 nguồn công khai — bao gồm hình ảnh vệ tinh NASA FIRMS, theo dõi AIS hàng hải, dữ liệu xung đột ACLED, các chỉ số kinh tế FRED và nguồn cấp dữ liệu tâm lý xã hội — vào một bảng điều khiển thời gian thực duy nhất có tính năng trực quan hóa địa cầu 3D được hỗ trợ bởi WebGL. Dữ liệu tự động làm mới sau mỗi 15 phút, mang lại cho bạn nhận thức tình huống liên tục mà không cần can thiệp thủ công.

Nền tảng này cung cấp các cảnh báo đa cấp (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) qua Telegram và Discord, các ý tưởng giao dịch do LLM tạo ra và các lệnh bot hai chiều để cung cấp thông tin theo yêu cầu. Tự host Crucix trên VPS của bạn giúp giữ tất cả các khóa API và kho lưu trữ tình báo trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, đảm bảo thu thập dữ liệu không bị gián đoạn và cho phép bạn toàn quyền kiểm soát việc lưu giữ và truy cập.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Crucix

27 Nguồn OSINT

Tổng hợp dữ liệu vệ tinh, hàng hải, hàng không, xung đột, kinh tế và tâm lý xã hội một cách song song, với khả năng giảm hiệu suất linh hoạt khi bất kỳ nguồn nào không khả dụng.

Trực quan hóa địa cầu 3D

Quả địa cầu được hỗ trợ bởi WebGL hiển thị các sự kiện theo địa lý, giúp dễ dàng đối chiếu các sự cố giữa các khu vực chỉ trong nháy mắt.

Hệ thống cảnh báo đa cấp

Gửi cảnh báo FLASH, PRIORITY và ROUTINE qua Telegram và Discord để những diễn biến quan trọng đến với bạn ngay lập tức.

Phân tích trí tuệ LLM

Tích hợp với Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini và các nhà cung cấp khác để tạo ra ý tưởng giao dịch và tóm tắt tín hiệu thông minh từ dữ liệu đã thu thập.

Lệnh Bot hai chiều

Yêu cầu kiểm tra trạng thái theo yêu cầu, kích hoạt quét thủ công và nhận thông báo trực tiếp qua các lệnh bot Telegram hoặc Discord.

Tại sao lại chạy Crucix trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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