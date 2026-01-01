Triển khai Crucix với cài đặt một nhấp.
Nền tảng tình báo OSINT tổng hợp 27 nguồn dữ liệu toàn cầu theo thời gian thực vào một bảng điều khiển 3D hợp nhất.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Crucix
Crucix là một nền tảng OSINT (Tình báo mã nguồn mở) tổng hợp dữ liệu từ 27 nguồn công khai — bao gồm hình ảnh vệ tinh NASA FIRMS, theo dõi AIS hàng hải, dữ liệu xung đột ACLED, các chỉ số kinh tế FRED và nguồn cấp dữ liệu tâm lý xã hội — vào một bảng điều khiển thời gian thực duy nhất có tính năng trực quan hóa địa cầu 3D được hỗ trợ bởi WebGL. Dữ liệu tự động làm mới sau mỗi 15 phút, mang lại cho bạn nhận thức tình huống liên tục mà không cần can thiệp thủ công.
Nền tảng này cung cấp các cảnh báo đa cấp (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) qua Telegram và Discord, các ý tưởng giao dịch do LLM tạo ra và các lệnh bot hai chiều để cung cấp thông tin theo yêu cầu. Tự host Crucix trên VPS của bạn giúp giữ tất cả các khóa API và kho lưu trữ tình báo trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, đảm bảo thu thập dữ liệu không bị gián đoạn và cho phép bạn toàn quyền kiểm soát việc lưu giữ và truy cập.
Các tính năng chính của Crucix
27 Nguồn OSINT
Tổng hợp dữ liệu vệ tinh, hàng hải, hàng không, xung đột, kinh tế và tâm lý xã hội một cách song song, với khả năng giảm hiệu suất linh hoạt khi bất kỳ nguồn nào không khả dụng.
Trực quan hóa địa cầu 3D
Quả địa cầu được hỗ trợ bởi WebGL hiển thị các sự kiện theo địa lý, giúp dễ dàng đối chiếu các sự cố giữa các khu vực chỉ trong nháy mắt.
Hệ thống cảnh báo đa cấp
Gửi cảnh báo FLASH, PRIORITY và ROUTINE qua Telegram và Discord để những diễn biến quan trọng đến với bạn ngay lập tức.
Phân tích trí tuệ LLM
Tích hợp với Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini và các nhà cung cấp khác để tạo ra ý tưởng giao dịch và tóm tắt tín hiệu thông minh từ dữ liệu đã thu thập.
Lệnh Bot hai chiều
Yêu cầu kiểm tra trạng thái theo yêu cầu, kích hoạt quét thủ công và nhận thông báo trực tiếp qua các lệnh bot Telegram hoặc Discord.
Tại sao lại chạy Crucix trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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