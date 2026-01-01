Triển khai Checkcle với cài đặt một cú nhấp.
Nền tảng giám sát thời gian thực mã nguồn mở để theo dõi thời gian hoạt động, cơ sở hạ tầng và theo dõi SSL với các trang trạng thái công khai.
Chọn gói VPS cho Checkcle
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Checkcle
Checkcle là một nền tảng giám sát full-stack cung cấp cho các đội ngũ DevOps và quản trị viên hệ thống khả năng hiển thị thống nhất về các trang web, API, máy chủ và chứng chỉ SSL từ một bảng điều khiển tự lưu trữ duy nhất. Nó giám sát các điểm cuối HTTP, TCP, DNS và ping cùng với các số liệu máy chủ Linux và Windows — CPU, RAM, ổ đĩa và mạng — tất cả đều theo thời gian thực.
Không giống như các công cụ giám sát SaaS tính phí theo từng trình giám sát hoặc từng người dùng, việc tự lưu trữ Checkcle trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không giới hạn trình giám sát, quyền sở hữu dữ liệu hoàn toàn và không có phí định kỳ. Các trang trạng thái công khai và cảnh báo đa kênh qua Telegram, Slack, Discord, Email và Matrix giúp đội ngũ và người dùng của bạn được thông báo khi sự cố xảy ra.
Các tính năng chính của Checkcle
Giám sát thời gian hoạt động
Giám sát các điểm cuối HTTP, TCP, DNS và ping với các khoảng thời gian có thể cấu hình, theo dõi thời gian phản hồi và cảnh báo ngừng hoạt động tức thì.
Chỉ số cơ sở hạ tầng máy chủ
Theo dõi mức sử dụng CPU, RAM, ổ đĩa và mạng trên các máy chủ Linux và Windows thông qua cài đặt tác nhân nhẹ, chỉ với một dòng lệnh.
SSL và Theo dõi Tên miền
Theo dõi thời hạn chứng chỉ SSL và trạng thái tên miền để ngăn chặn sự cố ngừng hoạt động không mong muốn do chứng chỉ hết hạn hoặc cấu hình sai.
Trang Trạng thái Công khai
Chia sẻ trạng thái hoạt động trực tiếp với người dùng và các bên liên quan thông qua các trang trạng thái công khai có thể tùy chỉnh.
Cảnh báo đa kênh
Gửi thông báo sự cố đến Telegram, Slack, Discord, Email và Matrix với các mẫu cảnh báo có thể tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy Checkcle trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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