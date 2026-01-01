Checkcle là một nền tảng giám sát full-stack cung cấp cho các đội ngũ DevOps và quản trị viên hệ thống khả năng hiển thị thống nhất về các trang web, API, máy chủ và chứng chỉ SSL từ một bảng điều khiển tự lưu trữ duy nhất. Nó giám sát các điểm cuối HTTP, TCP, DNS và ping cùng với các số liệu máy chủ Linux và Windows — CPU, RAM, ổ đĩa và mạng — tất cả đều theo thời gian thực.

Không giống như các công cụ giám sát SaaS tính phí theo từng trình giám sát hoặc từng người dùng, việc tự lưu trữ Checkcle trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không giới hạn trình giám sát, quyền sở hữu dữ liệu hoàn toàn và không có phí định kỳ. Các trang trạng thái công khai và cảnh báo đa kênh qua Telegram, Slack, Discord, Email và Matrix giúp đội ngũ và người dùng của bạn được thông báo khi sự cố xảy ra.