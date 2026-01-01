Giảm giá lên đến 69% cho Checkcle

Triển khai Checkcle với cài đặt một cú nhấp.

Nền tảng giám sát thời gian thực mã nguồn mở để theo dõi thời gian hoạt động, cơ sở hạ tầng và theo dõi SSL với các trang trạng thái công khai.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Checkcle với cài đặt một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Checkcle

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Checkcle

Checkcle là một nền tảng giám sát full-stack cung cấp cho các đội ngũ DevOps và quản trị viên hệ thống khả năng hiển thị thống nhất về các trang web, API, máy chủ và chứng chỉ SSL từ một bảng điều khiển tự lưu trữ duy nhất. Nó giám sát các điểm cuối HTTP, TCP, DNS và ping cùng với các số liệu máy chủ Linux và Windows — CPU, RAM, ổ đĩa và mạng — tất cả đều theo thời gian thực.

Không giống như các công cụ giám sát SaaS tính phí theo từng trình giám sát hoặc từng người dùng, việc tự lưu trữ Checkcle trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không giới hạn trình giám sát, quyền sở hữu dữ liệu hoàn toàn và không có phí định kỳ. Các trang trạng thái công khai và cảnh báo đa kênh qua Telegram, Slack, Discord, Email và Matrix giúp đội ngũ và người dùng của bạn được thông báo khi sự cố xảy ra.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Checkcle

Giám sát thời gian hoạt động

Giám sát các điểm cuối HTTP, TCP, DNS và ping với các khoảng thời gian có thể cấu hình, theo dõi thời gian phản hồi và cảnh báo ngừng hoạt động tức thì.

Chỉ số cơ sở hạ tầng máy chủ

Theo dõi mức sử dụng CPU, RAM, ổ đĩa và mạng trên các máy chủ Linux và Windows thông qua cài đặt tác nhân nhẹ, chỉ với một dòng lệnh.

SSL và Theo dõi Tên miền

Theo dõi thời hạn chứng chỉ SSL và trạng thái tên miền để ngăn chặn sự cố ngừng hoạt động không mong muốn do chứng chỉ hết hạn hoặc cấu hình sai.

Trang Trạng thái Công khai

Chia sẻ trạng thái hoạt động trực tiếp với người dùng và các bên liên quan thông qua các trang trạng thái công khai có thể tùy chỉnh.

Cảnh báo đa kênh

Gửi thông báo sự cố đến Telegram, Slack, Discord, Email và Matrix với các mẫu cảnh báo có thể tùy chỉnh.

Tại sao lại chạy Checkcle trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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