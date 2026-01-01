Razzia là một nền tảng đố vui thời gian thực mã nguồn mở, tự lưu trữ, được thiết kế cho các sự kiện trực tiếp, buổi họp nhóm và các buổi học trên lớp. Một người chủ trì tạo phòng trò chơi thông qua bảng điều khiển quản lý được bảo vệ bằng mật khẩu, chia sẻ mã phòng với những người tham gia và kiểm soát tốc độ của trò đố vui — tất cả đều chạy trên bất kỳ trình duyệt hiện đại nào mà không yêu cầu người tham gia tải xuống ứng dụng.

Việc tự lưu trữ Razzia trên VPS của riêng bạn giúp giữ riêng tư nội dung trò đố vui và dữ liệu người tham gia, mà không có phí mỗi trò chơi hoặc phụ thuộc vào dịch vụ của bên thứ ba. Việc triển khai một container nhẹ giúp nó trở nên thiết thực cho cả các sự kiện ngẫu hứng và các hoạt động nhóm định kỳ thường xuyên.