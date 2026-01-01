Triển khai Razzia với 1 nhấp.
Nền tảng đố vui thời gian thực tự host để tổ chức các sự kiện đố vui nhiều người chơi từ VPS của riêng bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Razzia
Razzia là một nền tảng đố vui thời gian thực mã nguồn mở, tự lưu trữ, được thiết kế cho các sự kiện trực tiếp, buổi họp nhóm và các buổi học trên lớp. Một người chủ trì tạo phòng trò chơi thông qua bảng điều khiển quản lý được bảo vệ bằng mật khẩu, chia sẻ mã phòng với những người tham gia và kiểm soát tốc độ của trò đố vui — tất cả đều chạy trên bất kỳ trình duyệt hiện đại nào mà không yêu cầu người tham gia tải xuống ứng dụng.
Việc tự lưu trữ Razzia trên VPS của riêng bạn giúp giữ riêng tư nội dung trò đố vui và dữ liệu người tham gia, mà không có phí mỗi trò chơi hoặc phụ thuộc vào dịch vụ của bên thứ ba. Việc triển khai một container nhẹ giúp nó trở nên thiết thực cho cả các sự kiện ngẫu hứng và các hoạt động nhóm định kỳ thường xuyên.
Các tính năng chính của Razzia
Đa người chơi thời gian thực
Lối chơi trực tiếp được hỗ trợ bởi WebSocket truyền tải câu hỏi và điểm số đến tất cả người tham gia một cách đồng thời mà không có độ trễ đáng kể, ngay cả trên các mạng khác nhau.
Không cần ứng dụng
Người tham gia có thể tham gia ngay lập tức qua bất kỳ trình duyệt hiện đại nào bằng cách sử dụng mã phòng — không cần tài khoản, không cần cài đặt và không có rào cản đăng ký trước khi bài kiểm tra bắt đầu.
Bảng điều khiển quản lý
Giao diện /manager được bảo vệ bằng mật khẩu cung cấp cho người chủ trì toàn quyền kiểm soát diễn biến trò chơi — bắt đầu, tiếp tục và kết thúc các vòng đấu theo tốc độ của riêng họ.
Nội dung câu đố tùy chỉnh
Định nghĩa các bài kiểm tra dưới dạng tệp JSON được lưu trữ trên máy chủ của bạn, mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu đối với các câu hỏi, câu trả lời và cách tính điểm mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp nào.
Phòng song song
Chạy nhiều phòng trò chơi độc lập từ một phiên bản duy nhất, để một lần triển khai có thể phục vụ nhiều đội hoặc phiên cùng lúc.
Tại sao lại chạy Razzia trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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