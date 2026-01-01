Triển khai Grimmory chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình quản lý thư viện kỹ thuật số tự lưu trữ cho sách điện tử, truyện tranh và sách nói với siêu dữ liệu tự động và trình đọc tích hợp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Grimmory
Grimmory là một trình quản lý bộ sưu tập sách tự lưu trữ toàn diện, biến các tệp kỹ thuật số rải rác thành một thư viện được tổ chức đẹp mắt. Nó hỗ trợ sách điện tử (EPUB, MOBI, AZW), PDF, truyện tranh (CBZ, CBR) và sách nói (M4B, MP3), đồng thời tự động tìm nạp tiêu đề, bìa, mô tả và thể loại từ Google Books, Open Library và Amazon ngay khi các tệp được thêm vào.
Tự lưu trữ trên VPS của bạn loại bỏ hạn ngạch lưu trữ, khóa nền tảng và giám sát nội dung thường thấy ở các dịch vụ sách điện tử thương mại. Toàn bộ thư viện của bạn — cùng với tiến độ đọc, đánh dấu và tài khoản đa người dùng — vẫn nằm trên phần cứng bạn sở hữu, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào hoặc đồng bộ hóa với Kobo e-readers qua OPDS.
Các tính năng chính của Grimmory
Làm giàu siêu dữ liệu tự động
Ảnh bìa, thông tin tác giả, mô tả và thể loại được tự động lấy từ Google Books, Open Library và Amazon khi sách được nhập.
Trình đọc đa định dạng tích hợp sẵn
Đọc các tệp EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ và CBR trực tiếp trong trình duyệt với các chủ đề tùy chỉnh, kích thước phông chữ và theo dõi tiến độ đọc.
Kobo & OPDS Đồng bộ
Đồng bộ thư viện và vị trí đọc của bạn với máy đọc sách điện tử Kobo và bất kỳ ứng dụng nào tương thích OPDS để đọc ngoại tuyến liền mạch trên các thiết bị chuyên dụng.
BookDrop Nhập tự động
Thả các tệp mới vào một thư mục được theo dõi và Grimmory sẽ tự động nhập chúng — không yêu cầu tải lên thủ công hoặc nhập siêu dữ liệu.
Hỗ trợ đa người dùng
Tạo tài khoản cá nhân với lịch sử đọc riêng biệt và cấp độ quyền hạn, khiến Grimmory trở nên lý tưởng cho các gia đình và nhóm đọc sách chia sẻ một thư viện.
Tại sao lại chạy Grimmory trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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