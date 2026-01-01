Shadowbroker là một nền tảng tình báo địa không gian OSINT mã nguồn mở, tổng hợp hơn 60 nguồn cấp dữ liệu toàn cầu theo thời gian thực vào một giao diện bản đồ tương tác duy nhất. Nó tập hợp vị trí máy bay tư nhân và thương mại, di chuyển của tàu biển, các lần vệ tinh đi qua đang hoạt động, vùng xung đột, sự kiện gây nhiễu GPS, hoạt động địa chấn, camera CCTV và mạng lưới radio dạng lưới — dữ liệu công khai hiếm khi được tổng hợp ở một nơi. Một lớp tác nhân AI tùy chọn cho phép bạn kết nối một mô hình ngôn ngữ để phân tích các nguồn cấp dữ liệu và làm nổi bật các mối tương quan không thể nhìn thấy khi xem xét từng lớp dữ liệu riêng lẻ.

Tự host Shadowbroker trên một VPS cung cấp cho nhóm của bạn một bảng điều khiển tình báo chung, liên tục mà không có phân tích sử dụng, không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba và toàn quyền kiểm soát các nguồn cấp dữ liệu và tích hợp API nào được bật.