Giảm giá lên đến 69% cho Shadowbroker

Triển khai Shadowbroker với một nhấp cài đặt.

Nền tảng OSINT thời gian thực mã nguồn mở tổng hợp hơn 60 nguồn cấp dữ liệu tình báo toàn cầu trực tiếp — máy bay, tàu thuyền, vệ tinh và hơn thế nữa — vào một bản đồ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
223.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Shadowbroker với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Shadowbroker

Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Shadowbroker

Shadowbroker là một nền tảng tình báo địa không gian OSINT mã nguồn mở, tổng hợp hơn 60 nguồn cấp dữ liệu toàn cầu theo thời gian thực vào một giao diện bản đồ tương tác duy nhất. Nó tập hợp vị trí máy bay tư nhân và thương mại, di chuyển của tàu biển, các lần vệ tinh đi qua đang hoạt động, vùng xung đột, sự kiện gây nhiễu GPS, hoạt động địa chấn, camera CCTV và mạng lưới radio dạng lưới — dữ liệu công khai hiếm khi được tổng hợp ở một nơi. Một lớp tác nhân AI tùy chọn cho phép bạn kết nối một mô hình ngôn ngữ để phân tích các nguồn cấp dữ liệu và làm nổi bật các mối tương quan không thể nhìn thấy khi xem xét từng lớp dữ liệu riêng lẻ.

Tự host Shadowbroker trên một VPS cung cấp cho nhóm của bạn một bảng điều khiển tình báo chung, liên tục mà không có phân tích sử dụng, không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba và toàn quyền kiểm soát các nguồn cấp dữ liệu và tích hợp API nào được bật.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Shadowbroker

60+ nguồn cấp dữ liệu trực tiếp

Tổng hợp vị trí máy bay, tàu thuyền hàng hải, các lần vệ tinh đi qua, vùng xung đột, sự kiện gây nhiễu GPS và dữ liệu địa chấn từ hơn 60 nguồn mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Theo dõi máy bay và tàu

Theo dõi máy bay riêng, các chuyến bay thương mại và tàu thuyền hàng hải theo thời gian thực bằng cách sử dụng tích hợp OpenSky OAuth2 và luồng AIS để phủ sóng toàn cầu.

Lớp tác nhân AI

Kết nối mô hình ngôn ngữ để phân tích nguồn cấp dữ liệu trực tiếp và tự động phát hiện các mối tương quan chưa từng thấy trên các lớp dữ liệu không gian địa lý.

Các lớp phủ xung đột và mối đe dọa

Trực quan hóa các khu vực xung đột đang hoạt động, các sự kiện gây nhiễu GPS, các mặt trận cháy rừng và cảnh báo khẩn cấp trên cùng một bản đồ với lưu lượng giao thông hàng không và hàng hải.

Trí tuệ tự lưu trữ

Giữ tất cả dữ liệu tình báo trên VPS của riêng bạn mà không cần đăng ký SaaS, không có phân tích sử dụng và không có nền tảng bên thứ ba nào nhận truy vấn của bạn.

Tại sao lại chạy Shadowbroker trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

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