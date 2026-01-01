Triển khai Shadowbroker với một nhấp cài đặt.
Nền tảng OSINT thời gian thực mã nguồn mở tổng hợp hơn 60 nguồn cấp dữ liệu tình báo toàn cầu trực tiếp — máy bay, tàu thuyền, vệ tinh và hơn thế nữa — vào một bản đồ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Shadowbroker
Shadowbroker là một nền tảng tình báo địa không gian OSINT mã nguồn mở, tổng hợp hơn 60 nguồn cấp dữ liệu toàn cầu theo thời gian thực vào một giao diện bản đồ tương tác duy nhất. Nó tập hợp vị trí máy bay tư nhân và thương mại, di chuyển của tàu biển, các lần vệ tinh đi qua đang hoạt động, vùng xung đột, sự kiện gây nhiễu GPS, hoạt động địa chấn, camera CCTV và mạng lưới radio dạng lưới — dữ liệu công khai hiếm khi được tổng hợp ở một nơi. Một lớp tác nhân AI tùy chọn cho phép bạn kết nối một mô hình ngôn ngữ để phân tích các nguồn cấp dữ liệu và làm nổi bật các mối tương quan không thể nhìn thấy khi xem xét từng lớp dữ liệu riêng lẻ.
Tự host Shadowbroker trên một VPS cung cấp cho nhóm của bạn một bảng điều khiển tình báo chung, liên tục mà không có phân tích sử dụng, không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba và toàn quyền kiểm soát các nguồn cấp dữ liệu và tích hợp API nào được bật.
Các tính năng chính của Shadowbroker
60+ nguồn cấp dữ liệu trực tiếp
Tổng hợp vị trí máy bay, tàu thuyền hàng hải, các lần vệ tinh đi qua, vùng xung đột, sự kiện gây nhiễu GPS và dữ liệu địa chấn từ hơn 60 nguồn mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.
Theo dõi máy bay và tàu
Theo dõi máy bay riêng, các chuyến bay thương mại và tàu thuyền hàng hải theo thời gian thực bằng cách sử dụng tích hợp OpenSky OAuth2 và luồng AIS để phủ sóng toàn cầu.
Lớp tác nhân AI
Kết nối mô hình ngôn ngữ để phân tích nguồn cấp dữ liệu trực tiếp và tự động phát hiện các mối tương quan chưa từng thấy trên các lớp dữ liệu không gian địa lý.
Các lớp phủ xung đột và mối đe dọa
Trực quan hóa các khu vực xung đột đang hoạt động, các sự kiện gây nhiễu GPS, các mặt trận cháy rừng và cảnh báo khẩn cấp trên cùng một bản đồ với lưu lượng giao thông hàng không và hàng hải.
Trí tuệ tự lưu trữ
Giữ tất cả dữ liệu tình báo trên VPS của riêng bạn mà không cần đăng ký SaaS, không có phân tích sử dụng và không có nền tảng bên thứ ba nào nhận truy vấn của bạn.
Tại sao lại chạy Shadowbroker trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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