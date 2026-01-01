OpenSearch là một bộ công cụ tìm kiếm và phân tích mã nguồn mở, được cộng đồng phát triển, được phân nhánh từ Elasticsearch 7.10.2 để duy trì một giải pháp thay thế thực sự mở theo giấy phép Apache 2.0. Nó cung cấp tính năng tìm kiếm toàn văn bản, phân tích dữ liệu nhật ký và sự kiện, giám sát hiệu suất ứng dụng và phân tích bảo mật thông qua kiến trúc phân tán, có khả năng mở rộng — tất cả đều không có các hạn chế về cấp phép độc quyền.

Mẫu này triển khai cả OpenSearch và OpenSearch Dashboards với xác thực được bật, mang đến cho bạn một nền tảng tìm kiếm hoàn chỉnh ngay từ đầu. Tự lưu trữ có nghĩa là tất cả dữ liệu được lập chỉ mục và các truy vấn tìm kiếm vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, điều này rất cần thiết cho các tổ chức có yêu cầu về nơi lưu trú dữ liệu hoặc xử lý thông tin nhạy cảm. Lưu ý: yêu cầu tối thiểu 4 GB RAM và cần 2-5 phút để khởi động ban đầu.