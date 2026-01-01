Triển khai OpenSearch chỉ với một cú nhấp.
Công cụ tìm kiếm và phân tích được cấp phép Apache 2.0 với OpenSearch Dashboards để trực quan hóa dữ liệu và phân tích nhật ký.
Chọn gói VPS cho OpenSearch
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenSearch
OpenSearch là một bộ công cụ tìm kiếm và phân tích mã nguồn mở, được cộng đồng phát triển, được phân nhánh từ Elasticsearch 7.10.2 để duy trì một giải pháp thay thế thực sự mở theo giấy phép Apache 2.0. Nó cung cấp tính năng tìm kiếm toàn văn bản, phân tích dữ liệu nhật ký và sự kiện, giám sát hiệu suất ứng dụng và phân tích bảo mật thông qua kiến trúc phân tán, có khả năng mở rộng — tất cả đều không có các hạn chế về cấp phép độc quyền.
Mẫu này triển khai cả OpenSearch và OpenSearch Dashboards với xác thực được bật, mang đến cho bạn một nền tảng tìm kiếm hoàn chỉnh ngay từ đầu. Tự lưu trữ có nghĩa là tất cả dữ liệu được lập chỉ mục và các truy vấn tìm kiếm vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, điều này rất cần thiết cho các tổ chức có yêu cầu về nơi lưu trú dữ liệu hoặc xử lý thông tin nhạy cảm. Lưu ý: yêu cầu tối thiểu 4 GB RAM và cần 2-5 phút để khởi động ban đầu.
Các tính năng chính của OpenSearch
Tìm kiếm toàn văn
DSL truy vấn nâng cao với tính điểm mức độ liên quan, điều hướng theo khía cạnh và lập chỉ mục theo thời gian thực để có kết quả tìm kiếm nhanh chóng, chính xác.
OpenSearch Dashboards
Lớp trực quan hóa đi kèm cho phép bạn xây dựng các bảng điều khiển tương tác, chạy các truy vấn và khám phá dữ liệu mà không cần thêm công cụ nào khác.
Phân tích nhật ký
Thu thập và phân tích nhật ký ứng dụng và hạ tầng theo thời gian thực để phát hiện các bất thường và khắc phục sự cố nhanh hơn.
Giấy phép Apache 2.0
Không có hạn chế thương mại hoặc thay đổi giấy phép bất ngờ — sử dụng, sửa đổi và phân phối OpenSearch một cách tự do.
Phát hiện bất thường
Tính năng phát hiện anomaly detection được hỗ trợ bởi ML tích hợp sẵn và cảnh báo có thể cấu hình giúp phát hiện các vấn đề trước khi người dùng báo cáo.
Tại sao lại chạy OpenSearch trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.