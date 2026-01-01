Giảm giá lên đến 69% cho Semaphore

Giao diện web hiện đại để chạy Ansible playbooks, Terraform plans, Bash scripts và Pulumi stacks.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
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Chọn gói VPS cho Semaphore

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Semaphore

Semaphore là một giao diện web mã nguồn mở hiện đại để quản lý và chạy các công cụ tự động hóa DevOps. Nó cung cấp một bảng điều khiển rõ ràng để thực thi playbook Ansible, plan Terraform, cấu hình OpenTofu, script Bash và stack Pulumi mà không yêu cầu truy cập dòng lệnh. Các nhóm có thể quản lý kho lưu trữ, thông tin xác thực và lịch sử thực thi thông qua trình duyệt trong khi vẫn giữ toàn quyền kiểm soát mã cơ sở hạ tầng của họ.

Tự lưu trữ Semaphore trên VPS của bạn sẽ tập trung hóa tất cả quá trình thực thi tự động hóa với dấu vết kiểm toán, các lần chạy theo lịch trình và kiểm soát truy cập nhóm. Bản triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và một tài khoản quản trị được tạo tự động khi khởi chạy lần đầu với thông tin xác thực mà bạn cấu hình trong quá trình triển khai.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Semaphore

Trình chạy Ansible playbook

Thực thi Ansible playbooks từ giao diện web với quản lý inventory, chèn biến và truyền tải đầu ra theo thời gian thực.

Hỗ trợ đa công cụ

Chạy các script Terraform, OpenTofu, Pulumi và Bash cùng với Ansible từ một giao diện hợp nhất duy nhất.

Thực thi theo lịch trình

Lên lịch chạy tự động hóa bằng biểu thức cron và xem lịch sử thực thi với nhật ký chi tiết và theo dõi trạng thái.

Quản lý thông tin đăng nhập

Lưu trữ khóa SSH, thông tin xác thực nhà cung cấp đám mây và mật khẩu kho lưu trữ an toàn với tính năng lưu trữ được mã hóa.

Nhóm hợp tác

Quản lý quyền truy cập của nhóm với quyền ở cấp độ dự án để các thành viên có thể thực hiện các tác vụ được ủy quyền mà không cần truy cập trực tiếp vào máy chủ.

Tích hợp Git

Kéo playbook và mã tự động hóa trực tiếp từ kho lưu trữ Git với lựa chọn nhánh và thẻ cho mỗi tác vụ.

Tại sao lại chạy Semaphore trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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