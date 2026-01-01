Giao diện web hiện đại để chạy Ansible playbooks, Terraform plans, Bash scripts và Pulumi stacks.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Semaphore
Semaphore là một giao diện web mã nguồn mở hiện đại để quản lý và chạy các công cụ tự động hóa DevOps. Nó cung cấp một bảng điều khiển rõ ràng để thực thi playbook Ansible, plan Terraform, cấu hình OpenTofu, script Bash và stack Pulumi mà không yêu cầu truy cập dòng lệnh. Các nhóm có thể quản lý kho lưu trữ, thông tin xác thực và lịch sử thực thi thông qua trình duyệt trong khi vẫn giữ toàn quyền kiểm soát mã cơ sở hạ tầng của họ.
Tự lưu trữ Semaphore trên VPS của bạn sẽ tập trung hóa tất cả quá trình thực thi tự động hóa với dấu vết kiểm toán, các lần chạy theo lịch trình và kiểm soát truy cập nhóm. Bản triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và một tài khoản quản trị được tạo tự động khi khởi chạy lần đầu với thông tin xác thực mà bạn cấu hình trong quá trình triển khai.
Các tính năng chính của Semaphore
Trình chạy Ansible playbook
Thực thi Ansible playbooks từ giao diện web với quản lý inventory, chèn biến và truyền tải đầu ra theo thời gian thực.
Hỗ trợ đa công cụ
Chạy các script Terraform, OpenTofu, Pulumi và Bash cùng với Ansible từ một giao diện hợp nhất duy nhất.
Thực thi theo lịch trình
Lên lịch chạy tự động hóa bằng biểu thức cron và xem lịch sử thực thi với nhật ký chi tiết và theo dõi trạng thái.
Quản lý thông tin đăng nhập
Lưu trữ khóa SSH, thông tin xác thực nhà cung cấp đám mây và mật khẩu kho lưu trữ an toàn với tính năng lưu trữ được mã hóa.
Nhóm hợp tác
Quản lý quyền truy cập của nhóm với quyền ở cấp độ dự án để các thành viên có thể thực hiện các tác vụ được ủy quyền mà không cần truy cập trực tiếp vào máy chủ.
Tích hợp Git
Kéo playbook và mã tự động hóa trực tiếp từ kho lưu trữ Git với lựa chọn nhánh và thẻ cho mỗi tác vụ.
Tại sao lại chạy Semaphore trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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