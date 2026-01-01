Semaphore là một giao diện web mã nguồn mở hiện đại để quản lý và chạy các công cụ tự động hóa DevOps. Nó cung cấp một bảng điều khiển rõ ràng để thực thi playbook Ansible, plan Terraform, cấu hình OpenTofu, script Bash và stack Pulumi mà không yêu cầu truy cập dòng lệnh. Các nhóm có thể quản lý kho lưu trữ, thông tin xác thực và lịch sử thực thi thông qua trình duyệt trong khi vẫn giữ toàn quyền kiểm soát mã cơ sở hạ tầng của họ.

Tự lưu trữ Semaphore trên VPS của bạn sẽ tập trung hóa tất cả quá trình thực thi tự động hóa với dấu vết kiểm toán, các lần chạy theo lịch trình và kiểm soát truy cập nhóm. Bản triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và một tài khoản quản trị được tạo tự động khi khởi chạy lần đầu với thông tin xác thực mà bạn cấu hình trong quá trình triển khai.