jsreport là một máy chủ báo cáo mã nguồn mở tạo ra các tài liệu kinh doanh chất lượng sản xuất từ các mẫu HTML. Các nhóm phát triển sử dụng nó như một dịch vụ chia sẻ mà bất kỳ ứng dụng nào trong tổ chức cũng có thể gọi qua REST API — truyền dữ liệu JSON và nhận phản hồi PDF, bảng tính Excel, DOCX hoặc HTML đã định dạng mà không cần bất kỳ logic kết xuất nào trong ứng dụng gọi. Các mẫu được viết bằng HTML và CSS tiêu chuẩn sử dụng Handlebars hoặc các công cụ được hỗ trợ khác, vì vậy bất kỳ nhà phát triển web nào cũng có thể tạo và duy trì chúng mà không cần học một DSL độc quyền.

Tự host jsreport giúp giữ các tài liệu được tạo — hóa đơn, hợp đồng, báo cáo tài chính — trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, mà không gửi dữ liệu kinh doanh nhạy cảm đến dịch vụ kết xuất của bên thứ ba. Không có phí theo từng tài liệu và không có giới hạn sử dụng.