Triển khai jsreport với cài đặt một cú nhấp chuột.
Nền tảng báo cáo JavaScript tự host để tạo tài liệu PDF, Excel và DOCX từ các mẫu HTML thông qua REST API.
Chọn gói VPS cho jsreport
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với jsreport
jsreport là một máy chủ báo cáo mã nguồn mở tạo ra các tài liệu kinh doanh chất lượng sản xuất từ các mẫu HTML. Các nhóm phát triển sử dụng nó như một dịch vụ chia sẻ mà bất kỳ ứng dụng nào trong tổ chức cũng có thể gọi qua REST API — truyền dữ liệu JSON và nhận phản hồi PDF, bảng tính Excel, DOCX hoặc HTML đã định dạng mà không cần bất kỳ logic kết xuất nào trong ứng dụng gọi. Các mẫu được viết bằng HTML và CSS tiêu chuẩn sử dụng Handlebars hoặc các công cụ được hỗ trợ khác, vì vậy bất kỳ nhà phát triển web nào cũng có thể tạo và duy trì chúng mà không cần học một DSL độc quyền.
Tự host jsreport giúp giữ các tài liệu được tạo — hóa đơn, hợp đồng, báo cáo tài chính — trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, mà không gửi dữ liệu kinh doanh nhạy cảm đến dịch vụ kết xuất của bên thứ ba. Không có phí theo từng tài liệu và không có giới hạn sử dụng.
Các tính năng chính của jsreport
Nhiều định dạng đầu ra
Tạo PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV hoặc XML từ cùng một mẫu, chuyển đổi định dạng thông qua tham số API mà không cần duy trì các thiết kế riêng biệt.
Kết xuất API REST
Mỗi mẫu là một POST endpoint — các ứng dụng truyền dữ liệu JSON và nhận lại tài liệu đã được render, tách rời logic báo cáo khỏi mã ứng dụng.
Trình thiết kế dựa trên trình duyệt
Thiết kế, xem trước và kiểm tra các mẫu báo cáo trực tiếp trong trình duyệt bằng trình chỉnh sửa web tích hợp mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.
Báo cáo Đặt lịch
Lên lịch báo cáo để chạy tự động theo các khoảng thời gian cố định và gửi chúng qua email hoặc lưu trữ đầu ra, loại bỏ các thao tác xuất thủ công lặp đi lặp lại.
Quản lý phiên bản mẫu
Theo dõi mọi thay đổi đối với một mẫu với lịch sử phiên bản tích hợp và khôi phục về bất kỳ phiên bản trước đó nào mà không cần duy trì một VCS riêng biệt.
Tại sao lại chạy jsreport trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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