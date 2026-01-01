CyberChef là một công cụ thao tác dữ liệu mạnh mẽ, dựa trên web, được phát triển bởi GCHQ, cung cấp hơn 300 thao tác tích hợp để encryption, encoding, compression, hashing và data format conversion — tất cả thông qua một giao diện drag-and-drop trực quan. Hệ thống recipe độc đáo cho phép bạn xâu chuỗi nhiều thao tác thành các workflow có thể tái sử dụng, chia sẻ được, trong khi tính năng "Magic" tự động phát hiện các loại encoding để tăng tốc phân tích.

Vì CyberChef xử lý mọi thứ client-side trong trình duyệt của bạn, dữ liệu nhạy cảm không bao giờ rời khỏi máy của bạn. Tự hosting phiên bản của riêng bạn trên một VPS đảm bảo nó luôn có sẵn cho nhóm của bạn, chỉ có thể truy cập trong infrastructure của bạn và không phụ thuộc vào các phiên bản được hosting công khai — rất quan trọng đối với security operations và incident response workflows xử lý dữ liệu bảo mật.