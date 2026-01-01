Triển khai CyberChef với cài đặt một nhấp.
"Cyber Swiss Army Knife" của GCHQ với hơn 300 thao tác để chuyển đổi mã, mã hóa và phân tích dữ liệu trên trình duyệt.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với CyberChef
CyberChef là một công cụ thao tác dữ liệu mạnh mẽ, dựa trên web, được phát triển bởi GCHQ, cung cấp hơn 300 thao tác tích hợp để encryption, encoding, compression, hashing và data format conversion — tất cả thông qua một giao diện drag-and-drop trực quan. Hệ thống recipe độc đáo cho phép bạn xâu chuỗi nhiều thao tác thành các workflow có thể tái sử dụng, chia sẻ được, trong khi tính năng "Magic" tự động phát hiện các loại encoding để tăng tốc phân tích.
Vì CyberChef xử lý mọi thứ client-side trong trình duyệt của bạn, dữ liệu nhạy cảm không bao giờ rời khỏi máy của bạn. Tự hosting phiên bản của riêng bạn trên một VPS đảm bảo nó luôn có sẵn cho nhóm của bạn, chỉ có thể truy cập trong infrastructure của bạn và không phụ thuộc vào các phiên bản được hosting công khai — rất quan trọng đối với security operations và incident response workflows xử lý dữ liệu bảo mật.
Các tính năng chính của CyberChef
300+ Chức năng tích hợp sẵn
Bao gồm Base64, AES, SHA hashing, regex, IP parsing, nén và hàng tá các thao tác chuyển đổi dữ liệu khác mà không cần viết bất kỳ dòng code nào.
Xâu chuỗi công thức
Xâu chuỗi nhiều thao tác thành các công thức có thể tái sử dụng, có thể lưu và chia sẻ qua URL, cho phép các quy trình làm việc chuyển đổi dữ liệu có thể lặp lại và được ghi lại.
Xử lý phía máy khách
Tất cả các hoạt động chạy hoàn toàn trong trình duyệt — dữ liệu không bao giờ rời khỏi máy của bạn, giúp an toàn cho các cuộc điều tra bảo mật nhạy cảm và phân tích bí mật.
Phát hiện tự động kỳ diệu
Thao tác Magic tự động xác định các lược đồ mã hóa không xác định và đề xuất các thao tác chính xác để giải mã chúng, giúp tăng tốc quá trình phân loại và phân tích.
Gỡ lỗi điểm dừng
Từng bước thực hiện các công thức với các điểm dừng để kiểm tra trạng thái dữ liệu trung gian và khắc phục sự cố các quy trình chuyển đổi đa giai đoạn phức tạp.
Tại sao lại chạy CyberChef trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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