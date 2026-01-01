Giảm giá lên đến 69% cho PsiTransfer

Triển khai PsiTransfer với cài đặt chỉ bằng một cú nhấp.

Chia sẻ tệp tự lưu trữ đơn giản với liên kết hết hạn, bảo vệ bằng mật khẩu và tải lên có thể tiếp tục — không yêu cầu tài khoản.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai PsiTransfer với cài đặt chỉ bằng một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho PsiTransfer

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với PsiTransfer

PsiTransfer là một dịch vụ truyền tệp nhẹ, mã nguồn mở để chia sẻ tệp qua các liên kết tải xuống có thời hạn — không yêu cầu tài khoản đối với người gửi hoặc người nhận. Các tệp được tổ chức thành các nhóm tải lên (upload buckets) với thời gian lưu giữ có thể cấu hình, từ tải xuống một lần đến hết hạn sau 8 tuần. Mỗi nhóm có thể được bảo vệ bằng mật khẩu tùy chọn với mã hóa AES, và người nhận có thể tải xuống tất cả dưới dạng một tệp lưu trữ zip hoặc tar.gz duy nhất mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì.

Tự host PsiTransfer trên VPS của bạn giúp các hoạt động truyền tệp được riêng tư: không có giới hạn kích thước do dịch vụ đám mây áp đặt, không có siêu dữ liệu tệp được gửi đến bên thứ ba và toàn quyền kiểm soát các chính sách lưu giữ và lưu trữ. Một bảng điều khiển quản trị (admin panel) tùy chọn cho phép bạn giám sát các lượt tải lên đang hoạt động và quản lý bộ nhớ từ một trang được bảo vệ duy nhất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của PsiTransfer

Liên kết tải xuống hết hạn

Đặt thời gian lưu trữ từ một lần tải xuống đến 8 tuần — các tệp và liên kết của chúng sẽ tự động được dọn dẹp khi hết hạn.

Không cần tài khoản

Người nhận tải xuống tệp trực tiếp từ một liên kết chia sẻ mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ nào.

Các thùng được bảo vệ bằng mật khẩu

Bảo mật mọi tệp tải lên bằng mật khẩu bucket được mã hóa AES để chỉ những người nhận được ủy quyền mới có thể truy cập các tệp đã chia sẻ.

Tải lên tiếp tục

Tải lên tệp lớn tự động tiếp tục sau khi mạng bị gián đoạn bằng cách sử dụng giao thức tus.io, ngăn chặn các lần truyền tải bị lỗi trên các kết nối chậm.

Tải xuống hàng loạt tệp lưu trữ

Người nhận có thể tải xuống tất cả các tệp trong một bucket dưới dạng một tệp lưu trữ zip hoặc tar.gz duy nhất chỉ với một cú nhấp chuột, mà không cần tải từng tệp riêng lẻ.

Bảng điều khiển quản trị viên

Theo dõi tất cả các gói đang hoạt động, xem mức sử dụng dung lượng lưu trữ và xóa các tệp đã tải lên từ bảng điều khiển quản trị được bảo vệ bằng mật khẩu tại /admin.

Tại sao lại chạy PsiTransfer trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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