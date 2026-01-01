PsiTransfer là một dịch vụ truyền tệp nhẹ, mã nguồn mở để chia sẻ tệp qua các liên kết tải xuống có thời hạn — không yêu cầu tài khoản đối với người gửi hoặc người nhận. Các tệp được tổ chức thành các nhóm tải lên (upload buckets) với thời gian lưu giữ có thể cấu hình, từ tải xuống một lần đến hết hạn sau 8 tuần. Mỗi nhóm có thể được bảo vệ bằng mật khẩu tùy chọn với mã hóa AES, và người nhận có thể tải xuống tất cả dưới dạng một tệp lưu trữ zip hoặc tar.gz duy nhất mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì.

Tự host PsiTransfer trên VPS của bạn giúp các hoạt động truyền tệp được riêng tư: không có giới hạn kích thước do dịch vụ đám mây áp đặt, không có siêu dữ liệu tệp được gửi đến bên thứ ba và toàn quyền kiểm soát các chính sách lưu giữ và lưu trữ. Một bảng điều khiển quản trị (admin panel) tùy chọn cho phép bạn giám sát các lượt tải lên đang hoạt động và quản lý bộ nhớ từ một trang được bảo vệ duy nhất.