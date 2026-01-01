Triển khai PsiTransfer với cài đặt chỉ bằng một cú nhấp.
Chia sẻ tệp tự lưu trữ đơn giản với liên kết hết hạn, bảo vệ bằng mật khẩu và tải lên có thể tiếp tục — không yêu cầu tài khoản.
Chọn gói VPS cho PsiTransfer
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PsiTransfer
PsiTransfer là một dịch vụ truyền tệp nhẹ, mã nguồn mở để chia sẻ tệp qua các liên kết tải xuống có thời hạn — không yêu cầu tài khoản đối với người gửi hoặc người nhận. Các tệp được tổ chức thành các nhóm tải lên (upload buckets) với thời gian lưu giữ có thể cấu hình, từ tải xuống một lần đến hết hạn sau 8 tuần. Mỗi nhóm có thể được bảo vệ bằng mật khẩu tùy chọn với mã hóa AES, và người nhận có thể tải xuống tất cả dưới dạng một tệp lưu trữ zip hoặc tar.gz duy nhất mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì.
Tự host PsiTransfer trên VPS của bạn giúp các hoạt động truyền tệp được riêng tư: không có giới hạn kích thước do dịch vụ đám mây áp đặt, không có siêu dữ liệu tệp được gửi đến bên thứ ba và toàn quyền kiểm soát các chính sách lưu giữ và lưu trữ. Một bảng điều khiển quản trị (admin panel) tùy chọn cho phép bạn giám sát các lượt tải lên đang hoạt động và quản lý bộ nhớ từ một trang được bảo vệ duy nhất.
Các tính năng chính của PsiTransfer
Liên kết tải xuống hết hạn
Đặt thời gian lưu trữ từ một lần tải xuống đến 8 tuần — các tệp và liên kết của chúng sẽ tự động được dọn dẹp khi hết hạn.
Không cần tài khoản
Người nhận tải xuống tệp trực tiếp từ một liên kết chia sẻ mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ nào.
Các thùng được bảo vệ bằng mật khẩu
Bảo mật mọi tệp tải lên bằng mật khẩu bucket được mã hóa AES để chỉ những người nhận được ủy quyền mới có thể truy cập các tệp đã chia sẻ.
Tải lên tiếp tục
Tải lên tệp lớn tự động tiếp tục sau khi mạng bị gián đoạn bằng cách sử dụng giao thức tus.io, ngăn chặn các lần truyền tải bị lỗi trên các kết nối chậm.
Tải xuống hàng loạt tệp lưu trữ
Người nhận có thể tải xuống tất cả các tệp trong một bucket dưới dạng một tệp lưu trữ zip hoặc tar.gz duy nhất chỉ với một cú nhấp chuột, mà không cần tải từng tệp riêng lẻ.
Bảng điều khiển quản trị viên
Theo dõi tất cả các gói đang hoạt động, xem mức sử dụng dung lượng lưu trữ và xóa các tệp đã tải lên từ bảng điều khiển quản trị được bảo vệ bằng mật khẩu tại /admin.
Tại sao lại chạy PsiTransfer trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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