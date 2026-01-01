Faktory là một máy chủ tác vụ nền độc lập mang đến khả năng xử lý tác vụ mạnh mẽ cho bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Nó cung cấp một giao diện dựa trên giao thức đơn giản để các worker được viết bằng Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP và nhiều ngôn ngữ khác đều có thể chia sẻ cùng một cơ sở hạ tầng tác vụ mà không bị ràng buộc vào một hệ sinh thái ngôn ngữ duy nhất.

Tự host Faktory trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các hàng đợi tác vụ, logic thử lại và dữ liệu hiệu suất. Bảng điều khiển web tích hợp cho phép bạn giám sát thông lượng, kiểm tra các tác vụ thất bại và quản lý hàng đợi theo thời gian thực mà không cần bất kỳ công cụ bổ sung nào.