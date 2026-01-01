Triển khai Faktory với 1 nhấp.
Máy chủ tác vụ nền hiệu suất cao, không phụ thuộc ngôn ngữ, với giao diện web tích hợp để giám sát và quản lý các tác vụ.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Faktory
Faktory là một máy chủ tác vụ nền độc lập mang đến khả năng xử lý tác vụ mạnh mẽ cho bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Nó cung cấp một giao diện dựa trên giao thức đơn giản để các worker được viết bằng Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP và nhiều ngôn ngữ khác đều có thể chia sẻ cùng một cơ sở hạ tầng tác vụ mà không bị ràng buộc vào một hệ sinh thái ngôn ngữ duy nhất.
Tự host Faktory trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các hàng đợi tác vụ, logic thử lại và dữ liệu hiệu suất. Bảng điều khiển web tích hợp cho phép bạn giám sát thông lượng, kiểm tra các tác vụ thất bại và quản lý hàng đợi theo thời gian thực mà không cần bất kỳ công cụ bổ sung nào.
Các tính năng chính của Faktory
Thiết kế độc lập ngôn ngữ
Bất kỳ ngôn ngữ nào có thư viện client Faktory đều có thể xếp hàng đợi và xử lý các tác vụ, giúp dễ dàng tích hợp trên các ngăn xếp đa ngôn ngữ.
Bảng điều khiển web tích hợp
Giám sát độ sâu hàng đợi, thông lượng công việc và các lỗi thông qua giao diện người dùng (UI) trực quan dựa trên trình duyệt có sẵn ngay lập tức.
Duy trì tác vụ đáng tin cậy
Các công việc được lưu trữ trên đĩa bằng cách sử dụng một kho lưu trữ nhúng tương thích với Redis, đảm bảo không có công việc nào bị mất khi khởi động lại hoặc gặp sự cố.
Tự động thử lại
Các công việc thất bại được tự động thử lại với lịch trình lùi lại có thể cấu hình, giảm thiểu sự can thiệp thủ công đối với các lỗi tạm thời.
Ưu tiên hàng đợi
Định tuyến công việc đến các hàng đợi được đặt tên với trọng số có thể cấu hình để công việc ưu tiên cao luôn được xử lý trước tiên.
Tại sao lại chạy Faktory trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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