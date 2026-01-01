Giảm giá lên đến 69% cho ClassicPress

Triển khai ClassicPress với 1 nhấp cài đặt.

Phiên bản phân nhánh của WordPress giữ lại trải nghiệm trình chỉnh sửa cổ điển với độ ổn định nâng cao và không có sự phức tạp của Gutenberg.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai ClassicPress với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho ClassicPress

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với ClassicPress

ClassicPress là một nhánh của WordPress được cộng đồng phát triển, giữ lại trình soạn thảo cổ điển TinyMCE quen thuộc đồng thời loại bỏ trình soạn thảo khối Gutenberg và chi phí hiệu suất mà nó gây ra. Nó duy trì khả năng tương thích với hầu hết các theme và plugin WordPress hiện có, biến nó thành một lộ trình di chuyển đơn giản cho các trang web và nhà phát triển ưa thích hành vi CMS ổn định, dễ đoán hơn là những thay đổi giao diện liên tục.

Tự host ClassicPress trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình PHP, tinh chỉnh cơ sở dữ liệu và thời gian cập nhật — loại bỏ các hạn chế của managed WordPress hosting trong khi vẫn giữ được hệ sinh thái WordPress mà bạn đã quen thuộc.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của ClassicPress

Trình soạn thảo Cổ điển được giữ lại

Giữ nguyên trình chỉnh sửa TinyMCE mà người dùng WordPress đã quen thuộc, để người tạo nội dung có thể làm việc hiệu quả mà không cần học một giao diện mới dựa trên khối.

Tương thích Plugin WordPress

Hoạt động với hàng nghìn plugin và theme WordPress hiện có, vì vậy bạn có thể di chuyển mà không cần xây dựng lại trang web hoặc thay thế bộ công cụ hiện có của mình.

Chu kỳ cập nhật ổn định

Tập trung vào hỗ trợ dài hạn có nghĩa là các bản cập nhật có thể dự đoán được và tương thích ngược, giảm thiểu rủi ro các plugin bị lỗi sau khi nâng cấp lõi.

Cải thiện hiệu suất

Việc loại bỏ chi phí JavaScript của Gutenberg giúp tải trang nhanh hơn và sử dụng tài nguyên máy chủ thấp hơn so với các cài đặt WordPress hiện đại tương đương.

Toàn quyền tùy chỉnh

Loại bài đăng tùy chỉnh, quản lý vai trò và hỗ trợ giao diện con mang lại cho các nhà phát triển sự linh hoạt tương tự như WordPress với một nền tảng ổn định hơn bên dưới.

Tại sao lại chạy ClassicPress trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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