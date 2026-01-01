Triển khai ClassicPress với 1 nhấp cài đặt.
Phiên bản phân nhánh của WordPress giữ lại trải nghiệm trình chỉnh sửa cổ điển với độ ổn định nâng cao và không có sự phức tạp của Gutenberg.
Chọn gói VPS cho ClassicPress
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ClassicPress
ClassicPress là một nhánh của WordPress được cộng đồng phát triển, giữ lại trình soạn thảo cổ điển TinyMCE quen thuộc đồng thời loại bỏ trình soạn thảo khối Gutenberg và chi phí hiệu suất mà nó gây ra. Nó duy trì khả năng tương thích với hầu hết các theme và plugin WordPress hiện có, biến nó thành một lộ trình di chuyển đơn giản cho các trang web và nhà phát triển ưa thích hành vi CMS ổn định, dễ đoán hơn là những thay đổi giao diện liên tục.
Tự host ClassicPress trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình PHP, tinh chỉnh cơ sở dữ liệu và thời gian cập nhật — loại bỏ các hạn chế của managed WordPress hosting trong khi vẫn giữ được hệ sinh thái WordPress mà bạn đã quen thuộc.
Các tính năng chính của ClassicPress
Trình soạn thảo Cổ điển được giữ lại
Giữ nguyên trình chỉnh sửa TinyMCE mà người dùng WordPress đã quen thuộc, để người tạo nội dung có thể làm việc hiệu quả mà không cần học một giao diện mới dựa trên khối.
Tương thích Plugin WordPress
Hoạt động với hàng nghìn plugin và theme WordPress hiện có, vì vậy bạn có thể di chuyển mà không cần xây dựng lại trang web hoặc thay thế bộ công cụ hiện có của mình.
Chu kỳ cập nhật ổn định
Tập trung vào hỗ trợ dài hạn có nghĩa là các bản cập nhật có thể dự đoán được và tương thích ngược, giảm thiểu rủi ro các plugin bị lỗi sau khi nâng cấp lõi.
Cải thiện hiệu suất
Việc loại bỏ chi phí JavaScript của Gutenberg giúp tải trang nhanh hơn và sử dụng tài nguyên máy chủ thấp hơn so với các cài đặt WordPress hiện đại tương đương.
Toàn quyền tùy chỉnh
Loại bài đăng tùy chỉnh, quản lý vai trò và hỗ trợ giao diện con mang lại cho các nhà phát triển sự linh hoạt tương tự như WordPress với một nền tảng ổn định hơn bên dưới.
Tại sao lại chạy ClassicPress trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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