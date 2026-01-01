ClassicPress là một nhánh của WordPress được cộng đồng phát triển, giữ lại trình soạn thảo cổ điển TinyMCE quen thuộc đồng thời loại bỏ trình soạn thảo khối Gutenberg và chi phí hiệu suất mà nó gây ra. Nó duy trì khả năng tương thích với hầu hết các theme và plugin WordPress hiện có, biến nó thành một lộ trình di chuyển đơn giản cho các trang web và nhà phát triển ưa thích hành vi CMS ổn định, dễ đoán hơn là những thay đổi giao diện liên tục.

Tự host ClassicPress trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình PHP, tinh chỉnh cơ sở dữ liệu và thời gian cập nhật — loại bỏ các hạn chế của managed WordPress hosting trong khi vẫn giữ được hệ sinh thái WordPress mà bạn đã quen thuộc.