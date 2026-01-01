SoulSync là một nền tảng quản lý âm nhạc thông minh kết nối các tài khoản streaming của bạn — Spotify, Tidal, Qobuz và Deezer — với thư viện nhạc tự lưu trữ của bạn. Nó tự động sao chép danh sách phát, theo dõi các nghệ sĩ để tìm bản phát hành mới, làm phong phú siêu dữ liệu thông qua mười worker nền chạy song song và sắp xếp các tệp đã tải xuống bằng các quy ước đặt tên ưa thích của bạn.

Không giống như các máy chủ đa phương tiện thụ động, SoulSync chủ động quản lý bộ sưu tập của bạn: nó tạo ra các danh sách phát khám phá được cá nhân hóa, đồng bộ hóa lịch sử nghe và tích hợp với Plex, Jellyfin hoặc Navidrome để giữ cho thư viện cục bộ của bạn đồng bộ với sở thích streaming của bạn. Tự lưu trữ giữ cho dữ liệu nghe của bạn riêng tư và bộ sưu tập của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.