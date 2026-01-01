Triển khai SoulSync chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng quản lý bộ sưu tập và khám phá âm nhạc tự động, kết nối các dịch vụ phát trực tuyến với thư viện tự lưu trữ của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SoulSync
SoulSync là một nền tảng quản lý âm nhạc thông minh kết nối các tài khoản streaming của bạn — Spotify, Tidal, Qobuz và Deezer — với thư viện nhạc tự lưu trữ của bạn. Nó tự động sao chép danh sách phát, theo dõi các nghệ sĩ để tìm bản phát hành mới, làm phong phú siêu dữ liệu thông qua mười worker nền chạy song song và sắp xếp các tệp đã tải xuống bằng các quy ước đặt tên ưa thích của bạn.
Không giống như các máy chủ đa phương tiện thụ động, SoulSync chủ động quản lý bộ sưu tập của bạn: nó tạo ra các danh sách phát khám phá được cá nhân hóa, đồng bộ hóa lịch sử nghe và tích hợp với Plex, Jellyfin hoặc Navidrome để giữ cho thư viện cục bộ của bạn đồng bộ với sở thích streaming của bạn. Tự lưu trữ giữ cho dữ liệu nghe của bạn riêng tư và bộ sưu tập của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Các tính năng chính của SoulSync
Đồng bộ dịch vụ streaming
Đồng bộ danh sách phát từ Spotify, Tidal, Qobuz và Deezer trực tiếp vào thư viện nhạc cục bộ của bạn với tính năng cập nhật tự động.
Theo dõi phát hành nghệ sĩ
Theo dõi các nghệ sĩ yêu thích và tự động tải xuống các bản phát hành mới ngay khi chúng xuất hiện trên các nền tảng phát trực tuyến đã kết nối.
Làm giàu Metadata
Mười tiến trình nền song song lấy ảnh bìa, lời bài hát và thẻ từ MusicBrainz, Spotify, Genius và LRClib để giữ cho bộ sưu tập của bạn được sắp xếp gọn gàng.
Tích hợp máy chủ truyền thông
Kết nối với Plex, Jellyfin hoặc Navidrome để thư viện cục bộ của bạn luôn đồng bộ với lịch sử phát trực tuyến và danh sách phát.
Danh sách phát khám phá
Tạo danh sách phát được cá nhân hóa — Release Radar, Discovery Weekly và các bản phối theo thập kỷ hoặc thể loại — dựa trên thói quen nghe của bạn.
Tại sao lại chạy SoulSync trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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