Triển khai Headroom với một cú nhấp.
Proxy nén ngữ cảnh mã nguồn mở giúp giảm mức sử dụng token của LLM từ 60–95% cho các tác nhân AI và công cụ lập trình.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Headroom
Headroom là một middleware nén ngữ cảnh mã nguồn mở dành cho các tác nhân AI và ứng dụng được hỗ trợ bởi LLM. Được triển khai dưới dạng proxy trong suốt, nó nằm giữa tác nhân của bạn và bất kỳ điểm cuối API nào tương thích với OpenAI, tự động nén đầu ra công cụ, nhật ký, các đoạn RAG, tệp và lịch sử hội thoại — giảm mức sử dụng token từ 60–95% mà không làm giảm độ chính xác của phản hồi.
Headroom tích hợp nguyên bản với Claude Code, Cursor và các công cụ tương thích với MCP khác thông qua giao diện máy chủ MCP tích hợp sẵn. Tự lưu trữ trên VPS của bạn giúp loại bỏ việc lộ dữ liệu cho bên thứ ba và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát đối với backend AI mà tác nhân của bạn kết nối.
Các tính năng chính của Headroom
Tiết kiệm Token khổng lồ
Nén đầu ra công cụ, nhật ký và lịch sử cuộc trò chuyện trước khi gửi đến LLM, giảm mức sử dụng token từ 60–95% mà không làm giảm độ chính xác.
Zero-code Proxy
Hoạt động như một proxy tích hợp sẵn giữa tác nhân của bạn và bất kỳ API tương thích OpenAI nào — không yêu cầu thay đổi SDK để bắt đầu tiết kiệm token ngay lập tức.
Khử trùng lặp ngữ cảnh
Tự động loại bỏ trùng lặp ngữ cảnh được chia sẻ giữa Claude, Codex, Gemini và các tác nhân khác đang chạy trong cùng một phiên.
Hỗ trợ máy chủ MCP
Cung cấp các công cụ nén dưới dạng các điểm cuối MCP, tích hợp nguyên bản với Claude Code, Cursor và bất kỳ tác nhân mã hóa nào tương thích với MCP.
Định tuyến Backend tùy chỉnh
Định tuyến yêu cầu đến bất kỳ backend nào tương thích với OpenAI bằng cách cấu hình một biến môi trường duy nhất — không yêu cầu thay đổi mã tác nhân.
Tại sao lại chạy Headroom trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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