Headroom là một middleware nén ngữ cảnh mã nguồn mở dành cho các tác nhân AI và ứng dụng được hỗ trợ bởi LLM. Được triển khai dưới dạng proxy trong suốt, nó nằm giữa tác nhân của bạn và bất kỳ điểm cuối API nào tương thích với OpenAI, tự động nén đầu ra công cụ, nhật ký, các đoạn RAG, tệp và lịch sử hội thoại — giảm mức sử dụng token từ 60–95% mà không làm giảm độ chính xác của phản hồi.

Headroom tích hợp nguyên bản với Claude Code, Cursor và các công cụ tương thích với MCP khác thông qua giao diện máy chủ MCP tích hợp sẵn. Tự lưu trữ trên VPS của bạn giúp loại bỏ việc lộ dữ liệu cho bên thứ ba và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát đối với backend AI mà tác nhân của bạn kết nối.