Triển khai LimeSurvey với cài đặt một cú nhấp.
Nền tảng khảo sát trực tuyến chuyên nghiệp để tạo bảng câu hỏi và thu thập dữ liệu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LimeSurvey
LimeSurvey là một nền tảng khảo sát mã nguồn mở hàng đầu cho phép các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức tạo ra các bảng câu hỏi trực tuyến chuyên nghiệp. Nó hỗ trợ hơn 80 ngôn ngữ, logic phân nhánh nâng cao, quản lý người tham gia và các tùy chọn xuất dữ liệu toàn diện bao gồm định dạng SPSS và Excel.
Với các loại câu hỏi phong phú, chủ đề tùy chỉnh và kiến trúc plugin, LimeSurvey cung cấp các khả năng khảo sát cấp doanh nghiệp mà không cần phí đăng ký. Mẫu này bao gồm MariaDB để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy, Redis để quản lý phiên nhanh chóng và định tuyến HTTPS của Traefik để gửi khảo sát an toàn.
Các tính năng chính của LimeSurvey
Các loại câu hỏi nâng cao
Chọn từ hơn 28 loại câu hỏi bao gồm câu hỏi ma trận, xếp hạng, tải tệp và câu hỏi dựa trên phương trình cho bất kỳ kịch bản khảo sát nào.
Logic phân nhánh
Tạo khảo sát động hiển thị hoặc ẩn câu hỏi dựa trên các câu trả lời trước đó bằng cách sử dụng trình quản lý biểu thức mạnh mẽ.
Khảo sát đa ngôn ngữ
Tạo khảo sát bằng hơn 80 ngôn ngữ với hỗ trợ văn bản tự động từ phải sang trái để thu thập dữ liệu trên toàn cầu một cách thực sự.
Xuất dữ liệu & Phân tích
Xuất kết quả sang các định dạng SPSS, R, Excel và CSV với các công cụ thống kê, biểu đồ và bảng chéo tích hợp sẵn.
Quản lý người tham gia
Theo dõi người trả lời với quyền truy cập dựa trên token, gửi lời nhắc và kiểm soát hạn ngạch để quản lý khảo sát chính xác.
Tại sao lại chạy LimeSurvey trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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