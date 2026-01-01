Open Journal Systems (OJS) là một nền tảng miễn phí, mã nguồn mở được phát triển bởi Public Knowledge Project (PKP) để quản lý toàn bộ quy trình làm việc của một tạp chí học thuật — từ việc nộp bài và đánh giá ngang hàng cho đến biên tập, sản xuất và xuất bản trực tuyến. Đây là hệ thống quản lý tạp chí truy cập mở được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, cung cấp năng lượng cho hàng chục nghìn tạp chí tại các trường đại học, viện nghiên cứu và nhà xuất bản độc lập trên toàn cầu.

Tự hosting OJS trên VPS của riêng bạn mang lại cho tạp chí của bạn sự độc lập hoàn toàn khỏi các nền tảng xuất bản thương mại, không có phí cho mỗi bài viết, không có chi phí đăng ký và toàn quyền sở hữu dữ liệu nộp bài cũng như kho lưu trữ xuất bản của bạn. Nền tảng này hỗ trợ triển khai đa tạp chí, khiến nó phù hợp với các tổ chức điều hành nhiều ấn phẩm từ một cài đặt duy nhất.