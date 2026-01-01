Triển khai Open Journal Systems chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng quản lý và xuất bản tạp chí học thuật mã nguồn mở được hàng nghìn tạp chí trên toàn thế giới tin cậy.
Chọn gói VPS cho Open Journal Systems
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) là một nền tảng miễn phí, mã nguồn mở được phát triển bởi Public Knowledge Project (PKP) để quản lý toàn bộ quy trình làm việc của một tạp chí học thuật — từ việc nộp bài và đánh giá ngang hàng cho đến biên tập, sản xuất và xuất bản trực tuyến. Đây là hệ thống quản lý tạp chí truy cập mở được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, cung cấp năng lượng cho hàng chục nghìn tạp chí tại các trường đại học, viện nghiên cứu và nhà xuất bản độc lập trên toàn cầu.
Tự hosting OJS trên VPS của riêng bạn mang lại cho tạp chí của bạn sự độc lập hoàn toàn khỏi các nền tảng xuất bản thương mại, không có phí cho mỗi bài viết, không có chi phí đăng ký và toàn quyền sở hữu dữ liệu nộp bài cũng như kho lưu trữ xuất bản của bạn. Nền tảng này hỗ trợ triển khai đa tạp chí, khiến nó phù hợp với các tổ chức điều hành nhiều ấn phẩm từ một cài đặt duy nhất.
Các tính năng chính của Open Journal Systems
Quy trình nộp đầy đủ
Quản lý toàn bộ vòng đời biên tập từ việc tác giả gửi bài, qua phản biện, hiệu đính, dàn trang và xuất bản cuối cùng trên một nền tảng duy nhất.
Quản lý đánh giá đồng cấp
Chỉ định người đánh giá, theo dõi thời hạn đánh giá, gửi lời nhắc và thu thập quyết định của người đánh giá từ bảng điều khiển biên tập có cấu trúc.
Xuất bản truy cập mở
Xuất bản bài viết theo giấy phép truy cập mở với tích hợp DOI, hỗ trợ ORCID và siêu dữ liệu được lập chỉ mục để dễ dàng tìm kiếm.
Cắm vào hệ sinh thái
Mở rộng OJS với các plugin cho thống kê, số liệu sử dụng, quản lý đăng ký, cổng thanh toán và tích hợp dịch vụ của bên thứ ba.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
OJS đi kèm với bản dịch cho hàng chục ngôn ngữ và hỗ trợ giao diện và nội dung tạp chí song ngữ hoặc đa ngôn ngữ.
Tại sao lại chạy Open Journal Systems trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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