Triển khai Watcharr với 1 nhấp cài đặt.
Danh sách theo dõi tự host cho phim, chương trình TV, anime và trò chơi với giao diện người dùng hiện đại và tài khoản người dùng tích hợp sẵn.
Chọn gói VPS cho Watcharr
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Watcharr
Watcharr là một công cụ theo dõi danh sách đã xem mã nguồn mở tổng hợp phim, phim truyền hình, anime và trò chơi điện tử vào một thư viện tự host duy nhất. Được xây dựng bằng Go và SvelteKit, nó kéo metadata từ TMDB, IGDB, AniList và Jikan để mỗi mục nhập đều có áp phích, dàn diễn viên và chi tiết tập phim mà không cần nhập thủ công.
Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ lịch sử xem, xếp hạng và hoạt động của bạn bè tránh xa các dịch vụ của bên thứ ba như Trakt hoặc MyAnimeList. Tính năng xác thực người dùng đi kèm, đồng bộ hóa Jellyfin và Plex, cùng bộ nhớ SQLite nhẹ làm cho nó phù hợp với những người theo dõi cá nhân, hộ gia đình và cả các cộng đồng nhỏ.
Các tính năng chính của Watcharr
Theo dõi xem thống nhất
Theo dõi phim, chương trình TV, anime và trò chơi cạnh nhau trong một thư viện thay vì phải dùng nhiều ứng dụng riêng biệt cho từng loại hình.
Trạng thái và đánh giá
Đánh dấu các mục là đã lên kế hoạch, đang xem, đã hoàn thành, tạm dừng hoặc đã bỏ, và đính kèm xếp hạng cá nhân 10 điểm cùng nhận xét cho mỗi tựa đề.
Các nguồn metadata phong phú
Kéo áp phích, dàn diễn viên, danh sách tập và ngày phát hành từ TMDB, IGDB, AniList và Jikan để thư viện của bạn luôn chính xác mà không cần chỉnh sửa thủ công.
Xác thực tích hợp
Tài khoản người dùng gốc với tùy chọn đăng nhập bằng Jellyfin, Plex và OIDC cho phép các hộ gia đình và cộng đồng nhỏ chia sẻ một phiên bản một cách an toàn.
Bảng tin hoạt động và bạn bè
Theo dõi những người dùng khác trên phiên bản của bạn, duyệt qua các danh sách công khai của họ và xem nguồn cấp dữ liệu trực tiếp về các thay đổi trạng thái cũng như các đánh giá mới.
Go binary gọn nhẹ
Một container với SQLite nhúng sử dụng CPU và bộ nhớ tối thiểu, nên nó hoạt động thoải mái trên các gói VPS nhỏ nhất.
Tại sao lại chạy Watcharr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
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