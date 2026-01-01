Watcharr là một công cụ theo dõi danh sách đã xem mã nguồn mở tổng hợp phim, phim truyền hình, anime và trò chơi điện tử vào một thư viện tự host duy nhất. Được xây dựng bằng Go và SvelteKit, nó kéo metadata từ TMDB, IGDB, AniList và Jikan để mỗi mục nhập đều có áp phích, dàn diễn viên và chi tiết tập phim mà không cần nhập thủ công.

Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ lịch sử xem, xếp hạng và hoạt động của bạn bè tránh xa các dịch vụ của bên thứ ba như Trakt hoặc MyAnimeList. Tính năng xác thực người dùng đi kèm, đồng bộ hóa Jellyfin và Plex, cùng bộ nhớ SQLite nhẹ làm cho nó phù hợp với những người theo dõi cá nhân, hộ gia đình và cả các cộng đồng nhỏ.