GitIngest kết nối các cơ sở mã truyền thống và quy trình làm việc phát triển được hỗ trợ bởi AI bằng cách chuyển đổi toàn bộ kho lưu trữ Git thành văn bản có cấu trúc, tối ưu hóa token mà các mô hình ngôn ngữ có thể xử lý hiệu quả. Nó trích xuất mã với định dạng thông minh, tôn trọng các mẫu gitignore và cung cấp ước tính số lượng token để các nhà phát triển có thể lập kế hoạch chi phí API trước khi gửi các trích xuất lớn.

Tự lưu trữ GitIngest đảm bảo mã nguồn độc quyền không bao giờ đi qua các máy chủ bên ngoài. Không giống như dịch vụ công cộng, phiên bản của riêng bạn không áp đặt giới hạn tốc độ, cho phép xử lý kho lưu trữ không giới hạn cho các nhóm có nhu cầu phát triển được hỗ trợ bởi AI lớn.