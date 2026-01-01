Triển khai GitIngest với 1 nhấp.
Công cụ dành cho nhà phát triển chuyển đổi kho lưu trữ Git thành các định dạng văn bản được tối ưu hóa, sẵn sàng cho phân tích AI và LLM.
Chọn gói VPS cho GitIngest
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GitIngest
GitIngest kết nối các cơ sở mã truyền thống và quy trình làm việc phát triển được hỗ trợ bởi AI bằng cách chuyển đổi toàn bộ kho lưu trữ Git thành văn bản có cấu trúc, tối ưu hóa token mà các mô hình ngôn ngữ có thể xử lý hiệu quả. Nó trích xuất mã với định dạng thông minh, tôn trọng các mẫu gitignore và cung cấp ước tính số lượng token để các nhà phát triển có thể lập kế hoạch chi phí API trước khi gửi các trích xuất lớn.
Tự lưu trữ GitIngest đảm bảo mã nguồn độc quyền không bao giờ đi qua các máy chủ bên ngoài. Không giống như dịch vụ công cộng, phiên bản của riêng bạn không áp đặt giới hạn tốc độ, cho phép xử lý kho lưu trữ không giới hạn cho các nhóm có nhu cầu phát triển được hỗ trợ bởi AI lớn.
Các tính năng chính của GitIngest
Chuyển đổi Repository sang LLM
Chuyển đổi toàn bộ kho lưu trữ Git thành văn bản có cấu trúc được tối ưu hóa cho các mô hình ngôn ngữ, giữ nguyên ngữ cảnh mã mà không cần sao chép-dán thủ công.
Ước tính số lượng mã thông báo
Hiển thị số lượng token và thống kê kích thước trích xuất trước khi bạn gửi đến API LLM, giúp ước tính chi phí ngay từ đầu.
Hỗ trợ repo riêng tư
Tích hợp mã thông báo truy cập cá nhân GitHub cho phép xử lý an toàn các kho lưu trữ riêng tư và độc quyền.
Trích xuất chọn lọc
Trích xuất các thư mục hoặc mô-đun cụ thể để phân tích AI tập trung thay vì gửi toàn bộ cơ sở mã lớn.
Lọc thông minh
Tự động loại trừ các tệp nhị phân và tuân thủ các mẫu gitignore để tạo ra đầu ra văn bản sạch, có liên quan.
Tại sao lại chạy GitIngest trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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