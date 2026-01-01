Triển khai Chibisafe với 1 nhấp.
Kho lưu trữ tệp mã nguồn mở cực nhanh để tải lên, chia sẻ và quản lý tệp, ảnh và tài liệu với các liên kết có thể chia sẻ.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Chibisafe
Chibisafe là một kho lưu trữ tệp tự host được viết bằng TypeScript giúp việc chia sẻ tệp trở nên dễ dàng. Tải lên bất cứ thứ gì — ảnh, video, tài liệu, đoạn mã — và nhận ngay một liên kết có thể chia sẻ. Tính năng tải lên theo khối (Chunked uploads) đảm bảo các tệp lớn được truyền tải đáng tin cậy ngay cả trên các kết nối chậm, trong khi một thư viện ảnh kiểu masonry gọn gàng cho phép bạn duyệt phương tiện của mình một cách trực quan.
Không giống như các dịch vụ chia sẻ tệp được host, việc tự host Chibisafe mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát đối với bộ nhớ, chính sách truy cập và quản lý người dùng. Chạy nó ở chế độ công khai (public mode) cho các lượt tải lên mở, chế độ tài khoản người dùng (user accounts mode) cho người dùng đã đăng ký, hoặc chế độ chỉ mời (invite-only mode) cho các nhóm riêng tư — tất cả đều có thể cấu hình từ bảng điều khiển quản trị (admin dashboard) tích hợp sẵn mà không cần chạm vào các tệp cấu hình (configuration files).
Các tính năng chính của Chibisafe
Tải lên tệp chia nhỏ
Tự động chia các tệp lớn thành các phần nhỏ để đảm bảo việc truyền tải đáng tin cậy ngay cả trên các kết nối không ổn định, mà không có giới hạn kích thước tệp thực tế.
Album và Thư viện
Sắp xếp các tệp tải lên vào album với các liên kết thư viện có thể chia sẻ để phân phối bộ sưu tập ảnh hoặc gói tài liệu trong một URL.
Công cụ rút gọn URL tích hợp sẵn
Rút gọn bất kỳ URL bên ngoài nào cùng với file hosting, hợp nhất tất cả nhu cầu chia sẻ của bạn vào một dịch vụ tự host duy nhất.
ShareX và hỗ trợ iOS
Cấu hình ShareX gốc và một phím tắt iOS cho phép bạn tải lên ảnh chụp màn hình và tệp từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động chỉ trong vài giây.
Kiểm soát truy cập linh hoạt
Chuyển đổi giữa chế độ công khai, tài khoản người dùng hoặc chỉ mời để kiểm soát chính xác ai có thể tải lên phiên bản của bạn.
Tại sao lại chạy Chibisafe trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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