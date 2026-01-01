Chibisafe là một kho lưu trữ tệp tự host được viết bằng TypeScript giúp việc chia sẻ tệp trở nên dễ dàng. Tải lên bất cứ thứ gì — ảnh, video, tài liệu, đoạn mã — và nhận ngay một liên kết có thể chia sẻ. Tính năng tải lên theo khối (Chunked uploads) đảm bảo các tệp lớn được truyền tải đáng tin cậy ngay cả trên các kết nối chậm, trong khi một thư viện ảnh kiểu masonry gọn gàng cho phép bạn duyệt phương tiện của mình một cách trực quan.

Không giống như các dịch vụ chia sẻ tệp được host, việc tự host Chibisafe mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát đối với bộ nhớ, chính sách truy cập và quản lý người dùng. Chạy nó ở chế độ công khai (public mode) cho các lượt tải lên mở, chế độ tài khoản người dùng (user accounts mode) cho người dùng đã đăng ký, hoặc chế độ chỉ mời (invite-only mode) cho các nhóm riêng tư — tất cả đều có thể cấu hình từ bảng điều khiển quản trị (admin dashboard) tích hợp sẵn mà không cần chạm vào các tệp cấu hình (configuration files).