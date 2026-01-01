Giảm giá lên đến 69% cho Foundry VTT

Triển khai Foundry VTT với một nhấp cài đặt.

Nền tảng virtual tabletop hàng đầu để tổ chức các buổi chơi RPG tabletop trực tuyến với bản đồ, bảng nhân vật, tự động hóa và tích hợp giọng nói/video.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Foundry VTT với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Foundry VTT

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Foundry VTT

Foundry Virtual Tabletop là nền tảng thương mại nhưng tự host hàng đầu để chạy các trò chơi nhập vai trên bàn trực tuyến. Được xây dựng trên một engine JavaScript mô-đun với sự hỗ trợ sâu rộng cho Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu và hàng chục hệ thống khác thông qua các mô-đun cộng đồng, nó cung cấp ánh sáng động chuyên nghiệp, tầm nhìn, token động, tự động hóa tung xúc xắc và một ngôn ngữ macro mở rộng cho các cơ chế trò chơi tùy chỉnh.

Tự host Foundry trên VPS của bạn giúp giữ mọi chiến dịch, bảng nhân vật và bản đồ chiến đấu dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn — không có phí SaaS theo phiên, không có chi phí đám mây hàng tháng và không có bên thứ ba nào truy cập dữ liệu trò chơi của người chơi của bạn. Cần có giấy phép Foundry trả phí và được mua một lần từ foundryvtt.com.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Foundry VTT

Ánh sáng động và tầm nhìn

Sương mù chiến tranh dựa trên ô, tính toán đường nhìn, nguồn sáng động và tầm nhìn theo từng token mang đến cho người chơi trải nghiệm khám phá hầm ngục chất lượng điện ảnh.

Thị trường hệ thống và module

Hỗ trợ gốc cho D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, và hơn 100 hệ thống khác thông qua các module cộng đồng và gói nội dung.

Tự động hóa xúc xắc

Bộ tung xúc xắc tích hợp với tích hợp trò chuyện, trình phân tích công thức và các quy tắc theo hệ thống tự động hóa lượt tấn công, sát thương, lượt cứu thua và kiểm tra kỹ năng.

Trò chuyện thoại và video

Kênh thoại và video WebRTC tùy chọn chạy trực tiếp trong Foundry nên các nhóm không cần Discord, Zoom hoặc các công cụ bên ngoài khác.

Macros và JavaScript

Một hệ thống macro đầy đủ với quyền truy cập JavaScript vào trạng thái trò chơi cho phép các quản trò tự động hóa các cơ chế phức tạp, xây dựng các nút tùy chỉnh và tạo ra các cảnh động.

Chiến dịch liên tục

Thế giới, nhân vật, nhật ký, cảnh và dữ liệu người chơi duy trì xuyên suốt các phiên và tồn tại qua các bản cập nhật vùng chứa thông qua một ổ đĩa được đặt tên duy nhất.

Tại sao lại chạy Foundry VTT trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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