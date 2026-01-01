Triển khai Foundry VTT với một nhấp cài đặt.
Nền tảng virtual tabletop hàng đầu để tổ chức các buổi chơi RPG tabletop trực tuyến với bản đồ, bảng nhân vật, tự động hóa và tích hợp giọng nói/video.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop là nền tảng thương mại nhưng tự host hàng đầu để chạy các trò chơi nhập vai trên bàn trực tuyến. Được xây dựng trên một engine JavaScript mô-đun với sự hỗ trợ sâu rộng cho Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu và hàng chục hệ thống khác thông qua các mô-đun cộng đồng, nó cung cấp ánh sáng động chuyên nghiệp, tầm nhìn, token động, tự động hóa tung xúc xắc và một ngôn ngữ macro mở rộng cho các cơ chế trò chơi tùy chỉnh.
Tự host Foundry trên VPS của bạn giúp giữ mọi chiến dịch, bảng nhân vật và bản đồ chiến đấu dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn — không có phí SaaS theo phiên, không có chi phí đám mây hàng tháng và không có bên thứ ba nào truy cập dữ liệu trò chơi của người chơi của bạn. Cần có giấy phép Foundry trả phí và được mua một lần từ foundryvtt.com.
Các tính năng chính của Foundry VTT
Ánh sáng động và tầm nhìn
Sương mù chiến tranh dựa trên ô, tính toán đường nhìn, nguồn sáng động và tầm nhìn theo từng token mang đến cho người chơi trải nghiệm khám phá hầm ngục chất lượng điện ảnh.
Thị trường hệ thống và module
Hỗ trợ gốc cho D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, và hơn 100 hệ thống khác thông qua các module cộng đồng và gói nội dung.
Tự động hóa xúc xắc
Bộ tung xúc xắc tích hợp với tích hợp trò chuyện, trình phân tích công thức và các quy tắc theo hệ thống tự động hóa lượt tấn công, sát thương, lượt cứu thua và kiểm tra kỹ năng.
Trò chuyện thoại và video
Kênh thoại và video WebRTC tùy chọn chạy trực tiếp trong Foundry nên các nhóm không cần Discord, Zoom hoặc các công cụ bên ngoài khác.
Macros và JavaScript
Một hệ thống macro đầy đủ với quyền truy cập JavaScript vào trạng thái trò chơi cho phép các quản trò tự động hóa các cơ chế phức tạp, xây dựng các nút tùy chỉnh và tạo ra các cảnh động.
Chiến dịch liên tục
Thế giới, nhân vật, nhật ký, cảnh và dữ liệu người chơi duy trì xuyên suốt các phiên và tồn tại qua các bản cập nhật vùng chứa thông qua một ổ đĩa được đặt tên duy nhất.
Tại sao lại chạy Foundry VTT trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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