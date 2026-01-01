Foundry Virtual Tabletop là nền tảng thương mại nhưng tự host hàng đầu để chạy các trò chơi nhập vai trên bàn trực tuyến. Được xây dựng trên một engine JavaScript mô-đun với sự hỗ trợ sâu rộng cho Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu và hàng chục hệ thống khác thông qua các mô-đun cộng đồng, nó cung cấp ánh sáng động chuyên nghiệp, tầm nhìn, token động, tự động hóa tung xúc xắc và một ngôn ngữ macro mở rộng cho các cơ chế trò chơi tùy chỉnh.

Tự host Foundry trên VPS của bạn giúp giữ mọi chiến dịch, bảng nhân vật và bản đồ chiến đấu dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn — không có phí SaaS theo phiên, không có chi phí đám mây hàng tháng và không có bên thứ ba nào truy cập dữ liệu trò chơi của người chơi của bạn. Cần có giấy phép Foundry trả phí và được mua một lần từ foundryvtt.com.