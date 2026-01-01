Triển khai ByteChef chỉ với một nhấp.
Nền tảng low-code mã nguồn mở để tích hợp API và tự động hóa quy trình làm việc với hơn 200 trình kết nối tích hợp sẵn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ByteChef
ByteChef là một nền tảng mã nguồn mở, low-code cho phép các nhóm xây dựng tích hợp API và tự động hóa các workflow trên các ứng dụng SaaS, API nội bộ và cơ sở dữ liệu thông qua một trình chỉnh sửa trực quan. Với sự hỗ trợ cho hơn 200 thành phần và nhiều ngôn ngữ lập trình, cả người dùng kỹ thuật và không chuyên đều có thể xây dựng các tự động hóa phức tạp mà không cần viết nhiều code.
Tự host ByteChef trên VPS của riêng bạn giúp logic workflow, thông tin đăng nhập và dữ liệu kinh doanh của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát — không có quyền truy cập của nhà cung cấp, không tính phí dựa trên mức sử dụng và không phụ thuộc vào một cloud tự động hóa của bên thứ ba.
Các tính năng chính của ByteChef
Trình chỉnh sửa quy trình làm việc trực quan
Thiết kế các luồng tự động hóa phức tạp với giao diện kéo và thả, giúp việc tích hợp trở nên dễ dàng mà không cần chuyên môn mã hóa sâu.
Hơn 200 trình kết nối có sẵn
Kết nối với các ứng dụng SaaS, cơ sở dữ liệu và API phổ biến ngay lập tức mà không cần xây dựng các tích hợp tùy chỉnh từ đầu.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Viết logic tùy chỉnh bằng Java, JavaScript, Python hoặc Ruby để các nhà phát triển có thể mở rộng quy trình làm việc bằng ngôn ngữ mà họ đã biết.
Kiến trúc AI sẵn sàng
Các thành phần AI tích hợp sẵn cho phép các nhóm nhúng khả năng ra quyết định thông minh vào các quy trình tự động hóa mà không cần cơ sở hạ tầng AI riêng biệt.
Điều khiển luồng nâng cao
Điều kiện, cấu trúc rẽ nhánh, vòng lặp và thực thi song song mang lại khả năng kiểm soát chính xác cách thức hoạt động của logic nghiệp vụ phức tạp.
Tại sao lại chạy ByteChef trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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