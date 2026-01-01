ByteChef là một nền tảng mã nguồn mở, low-code cho phép các nhóm xây dựng tích hợp API và tự động hóa các workflow trên các ứng dụng SaaS, API nội bộ và cơ sở dữ liệu thông qua một trình chỉnh sửa trực quan. Với sự hỗ trợ cho hơn 200 thành phần và nhiều ngôn ngữ lập trình, cả người dùng kỹ thuật và không chuyên đều có thể xây dựng các tự động hóa phức tạp mà không cần viết nhiều code.

Tự host ByteChef trên VPS của riêng bạn giúp logic workflow, thông tin đăng nhập và dữ liệu kinh doanh của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát — không có quyền truy cập của nhà cung cấp, không tính phí dựa trên mức sử dụng và không phụ thuộc vào một cloud tự động hóa của bên thứ ba.