Triển khai Typesense với 1 nhấp.
Công cụ tìm kiếm mã nguồn mở nhanh chóng với khả năng chịu lỗi chính tả, phân loại theo khía cạnh và kết quả tức thì như một giải pháp thay thế cho Elasticsearch và Algolia.
Chọn gói VPS cho Typesense
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Typesense
Typesense là một công cụ tìm kiếm hiện đại, thân thiện với nhà phát triển, được xây dựng để đạt tốc độ và sự đơn giản. Nó mang lại kết quả tìm kiếm dưới mili giây với khả năng chịu lỗi chính tả tích hợp, xếp hạng thông minh, lọc theo khía cạnh và tìm kiếm địa lý — mà không có sự phức tạp trong vận hành của Elasticsearch.
Tự host Typesense trên một VPS cung cấp cho bạn một backend tìm kiếm chuyên dụng mà không có phí theo truy vấn và toàn quyền kiểm soát việc lập chỉ mục, thiết kế lược đồ và cấu hình xếp hạng. Nó được thiết kế như một giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí cho Algolia dành cho các nhà phát triển muốn có khả năng tìm kiếm mạnh mẽ, cấp độ sản xuất mà không phải trả phí SaaS ở quy mô lớn.
Các tính năng chính của Typesense
Tìm kiếm bỏ qua lỗi chính tả
Tự động sửa lỗi chính tả trong các truy vấn tìm kiếm để người dùng luôn tìm thấy kết quả ngay cả với đầu vào không hoàn hảo.
Kết quả ngay lập tức
Lập chỉ mục trong bộ nhớ mang lại phản hồi truy vấn dưới một mili giây, cho trải nghiệm tìm kiếm nhanh chóng và nhạy bén.
Lọc theo khía cạnh
Cho phép người dùng tinh chỉnh kết quả theo danh mục, khoảng giá, xếp hạng hoặc bất kỳ trường tùy chỉnh nào với hỗ trợ phân loại tích hợp sẵn.
Tìm kiếm địa lý
Tìm kiếm và lọc bản ghi theo khoảng cách địa lý bằng cách sử dụng các trường vĩ độ và kinh độ với các truy vấn bán kính.
API đơn giản
Một REST API gọn gàng và các thư viện client chính thức dành cho JavaScript, Python, Ruby, Go và PHP giúp việc tích hợp trở nên đơn giản.
Tại sao lại chạy Typesense trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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