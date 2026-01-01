Typesense là một công cụ tìm kiếm hiện đại, thân thiện với nhà phát triển, được xây dựng để đạt tốc độ và sự đơn giản. Nó mang lại kết quả tìm kiếm dưới mili giây với khả năng chịu lỗi chính tả tích hợp, xếp hạng thông minh, lọc theo khía cạnh và tìm kiếm địa lý — mà không có sự phức tạp trong vận hành của Elasticsearch.

Tự host Typesense trên một VPS cung cấp cho bạn một backend tìm kiếm chuyên dụng mà không có phí theo truy vấn và toàn quyền kiểm soát việc lập chỉ mục, thiết kế lược đồ và cấu hình xếp hạng. Nó được thiết kế như một giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí cho Algolia dành cho các nhà phát triển muốn có khả năng tìm kiếm mạnh mẽ, cấp độ sản xuất mà không phải trả phí SaaS ở quy mô lớn.