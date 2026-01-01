Triển khai Nango với 1 nhấp.
Nền tảng mã nguồn mở quản lý OAuth, làm mới token và kết nối API cho hơn 300 tích hợp của bên thứ ba.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Nango
Nango là một lớp hạ tầng mã nguồn mở để kết nối với các API bên ngoài. Thay vì phải viết các luồng OAuth tùy chỉnh, logic làm mới token và xử lý giới hạn tốc độ cho từng dịch vụ, Nango quản lý tất cả thông qua một backend thống nhất duy nhất. Các nhà phát triển chỉ cần cấu hình tích hợp một lần và truy cập bất kỳ dịch vụ được hỗ trợ nào thông qua proxy trong suốt của Nango — với sự hỗ trợ tích hợp cho hơn 300 API bao gồm Salesforce, GitHub, Slack, Stripe và Notion.
Tự host Nango trên VPS của riêng bạn giúp giữ các quyền OAuth và token API của khách hàng trên hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có dịch vụ bên thứ ba nào xử lý thông tin đăng nhập của người dùng của bạn — mọi thứ đều được mã hóa khi không hoạt động bằng khóa mà bạn sở hữu và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL chạy cùng với máy chủ.
Các tính năng chính của Nango
Luồng OAuth thống nhất
Nango xử lý việc tạo URL ủy quyền, trao đổi token và xử lý callback cho hơn 300 API, loại bỏ mã xác thực tùy chỉnh cho mỗi tích hợp.
Tự động làm mới token
Token truy cập được làm mới ngầm trước khi hết hạn để các tích hợp của bạn không bao giờ thất bại giữa phiên làm việc do thông tin xác thực cũ.
Connect UI có thể nhúng
Màn hình đồng ý OAuth được xây dựng sẵn, có nhãn trắng cho phép người dùng của bạn ủy quyền các tài khoản bên thứ ba ngay trong ứng dụng của bạn chỉ với một luồng người dùng duy nhất.
Proxy API trong suốt
Định tuyến các cuộc gọi API qua Nango để nhận các lần thử lại tự động, trì hoãn giới hạn tốc độ và các phản hồi lỗi được chuẩn hóa mà không cần middleware cho từng API.
Chuẩn hóa Webhook
Nhận, xác minh và chuyển tiếp webhook từ bất kỳ nhà cung cấp được kết nối nào thông qua một điểm cuối tiếp nhận duy nhất với khả năng xử lý tải trọng thống nhất.
Lưu trữ thông tin đăng nhập được mã hóa
Tất cả các token OAuth và khóa API được mã hóa khi lưu trữ bằng khóa riêng của bạn và được lưu trữ độc quyền trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL tự lưu trữ.
Tại sao lại chạy Nango trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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