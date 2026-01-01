Nango là một lớp hạ tầng mã nguồn mở để kết nối với các API bên ngoài. Thay vì phải viết các luồng OAuth tùy chỉnh, logic làm mới token và xử lý giới hạn tốc độ cho từng dịch vụ, Nango quản lý tất cả thông qua một backend thống nhất duy nhất. Các nhà phát triển chỉ cần cấu hình tích hợp một lần và truy cập bất kỳ dịch vụ được hỗ trợ nào thông qua proxy trong suốt của Nango — với sự hỗ trợ tích hợp cho hơn 300 API bao gồm Salesforce, GitHub, Slack, Stripe và Notion.

Tự host Nango trên VPS của riêng bạn giúp giữ các quyền OAuth và token API của khách hàng trên hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có dịch vụ bên thứ ba nào xử lý thông tin đăng nhập của người dùng của bạn — mọi thứ đều được mã hóa khi không hoạt động bằng khóa mà bạn sở hữu và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL chạy cùng với máy chủ.