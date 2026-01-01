Casibase là một nền tảng quản lý tri thức mã nguồn mở và AI chatbot cho phép các tổ chức xây dựng trợ lý chuyên biệt theo lĩnh vực được hỗ trợ bởi dữ liệu doanh nghiệp thực. Nó kết hợp việc nhập tài liệu dựa trên embedding với sự hỗ trợ cho nhiều mô hình ngôn ngữ lớn — bao gồm ChatGPT, Claude, Llama 3 và DeepSeek — để các nhóm có thể truy vấn cơ sở tri thức của riêng họ thông qua giao diện trò chuyện ngôn ngữ tự nhiên mà không cần gửi tài liệu thô đến các dịch vụ của bên thứ ba.

Việc tự host Casibase trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tài liệu độc quyền, lịch sử trò chuyện và khóa API mô hình hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Hệ thống đi kèm với MySQL để duy trì dữ liệu và tích hợp với Casdoor để xác thực cấp doanh nghiệp bao gồm GitHub, Google và các nhà cung cấp OAuth tùy chỉnh.