Triển khai Casibase với 1 nhấp.
Cơ sở tri thức AI mã nguồn mở và nền tảng trò chuyện được hỗ trợ bởi LLM để xây dựng các trợ lý chuyên biệt theo lĩnh vực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Casibase
Casibase là một nền tảng quản lý tri thức mã nguồn mở và AI chatbot cho phép các tổ chức xây dựng trợ lý chuyên biệt theo lĩnh vực được hỗ trợ bởi dữ liệu doanh nghiệp thực. Nó kết hợp việc nhập tài liệu dựa trên embedding với sự hỗ trợ cho nhiều mô hình ngôn ngữ lớn — bao gồm ChatGPT, Claude, Llama 3 và DeepSeek — để các nhóm có thể truy vấn cơ sở tri thức của riêng họ thông qua giao diện trò chuyện ngôn ngữ tự nhiên mà không cần gửi tài liệu thô đến các dịch vụ của bên thứ ba.
Việc tự host Casibase trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tài liệu độc quyền, lịch sử trò chuyện và khóa API mô hình hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Hệ thống đi kèm với MySQL để duy trì dữ liệu và tích hợp với Casdoor để xác thực cấp doanh nghiệp bao gồm GitHub, Google và các nhà cung cấp OAuth tùy chỉnh.
Các tính năng chính của Casibase
Hỗ trợ LLM đa mô hình
Kết nối với các mô hình ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 và HuggingFace để bạn có thể chuyển đổi hoặc so sánh các nhà cung cấp mà không cần nhập lại cơ sở kiến thức của mình.
Truy xuất dựa trên Embedding
Tài liệu được chia nhỏ và nhúng vào thời điểm nhập liệu, cho phép tìm kiếm ngữ nghĩa hiển thị các đoạn văn có liên quan theo ngữ cảnh thay vì chỉ khớp từ khóa.
Xác thực doanh nghiệp
Tích hợp Casdoor cung cấp đăng nhập một lần với GitHub, Google và các nhà cung cấp OAuth doanh nghiệp, với khả năng kiểm soát quyền chi tiết trên các kho kiến thức.
Giao diện đa ngôn ngữ
Giao diện người dùng web hỗ trợ 12 ngôn ngữ, giúp các đội ngũ phân tán toàn cầu có thể truy cập mà không cần thêm công việc bản địa hóa.
Truy cập tài sản từ xa
Hỗ trợ giao thức RDP, VNC và SSH tích hợp cho phép bạn đính kèm cơ sở hạ tầng từ xa như tài sản tri thức cùng với tài liệu và lịch sử trò chuyện.
Tại sao lại chạy Casibase trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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