Triển khai Isso với 1 nhấp.
Máy chủ bình luận nhẹ, tự host cho blog và các trang web tĩnh, không bị theo dõi bởi bên thứ ba.
Chọn gói VPS cho Isso
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Isso
Isso là một máy chủ bình luận nhẹ, tự host, được thiết kế như một giải pháp thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho Disqus và các dịch vụ bên thứ ba tương tự. Nó lưu trữ tất cả các bình luận trong cơ sở dữ liệu SQLite trên máy chủ của riêng bạn, loại bỏ các pixel theo dõi của bên thứ ba và các phụ thuộc JavaScript bên ngoài khỏi trình duyệt của khách truy cập trang web của bạn.
Không giống như các dịch vụ bình luận đám mây kiếm tiền từ dữ liệu người dùng, Isso giữ các bình luận của độc giả của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu. Nó hỗ trợ định dạng Markdown, chuỗi bình luận, thông báo email, hàng đợi kiểm duyệt và giao diện quản trị tích hợp — mọi thứ cần thiết cho một thiết lập bình luận chuyên nghiệp mà không phải đánh đổi quyền riêng tư của các dịch vụ được host.
Các tính năng chính của Isso
Quyền riêng tư theo mặc định
Tất cả bình luận được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQLite của riêng bạn mà không có bất kỳ tập lệnh theo dõi hoặc phân tích của bên thứ ba nào được chèn vào trình duyệt của khách truy cập.
Markdown trong bình luận
Độc giả có thể định dạng bình luận của họ bằng Markdown, bao gồm in đậm, in nghiêng, liên kết và khối mã, mà không cần cấu hình bổ sung nào.
Thông báo email
Nhận thông báo qua email cho các bình luận và trả lời mới qua SMTP, giúp bạn luôn được cập nhật thông tin mà không yêu cầu người đọc phải tạo tài khoản.
Kiểm duyệt bình luận
Giữ bình luận trong hàng đợi kiểm duyệt trước khi xuất bản, với tính năng tự động phê duyệt tùy chọn cho các địa chỉ email đã được xác minh trước đó.
Giao diện quản trị web
Giao diện quản trị được bảo vệ bằng mật khẩu tích hợp cho phép bạn phê duyệt, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ bình luận nào mà không cần chạm trực tiếp vào cơ sở dữ liệu.
Tại sao lại chạy Isso trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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