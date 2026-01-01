Isso là một máy chủ bình luận nhẹ, tự host, được thiết kế như một giải pháp thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho Disqus và các dịch vụ bên thứ ba tương tự. Nó lưu trữ tất cả các bình luận trong cơ sở dữ liệu SQLite trên máy chủ của riêng bạn, loại bỏ các pixel theo dõi của bên thứ ba và các phụ thuộc JavaScript bên ngoài khỏi trình duyệt của khách truy cập trang web của bạn.

Không giống như các dịch vụ bình luận đám mây kiếm tiền từ dữ liệu người dùng, Isso giữ các bình luận của độc giả của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu. Nó hỗ trợ định dạng Markdown, chuỗi bình luận, thông báo email, hàng đợi kiểm duyệt và giao diện quản trị tích hợp — mọi thứ cần thiết cho một thiết lập bình luận chuyên nghiệp mà không phải đánh đổi quyền riêng tư của các dịch vụ được host.