Triển khai Logto với cài đặt một nhấp.
Nền tảng định danh và xác thực toàn diện hỗ trợ OAuth 2.0, OIDC và SSO doanh nghiệp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Logto
Logto là một nền tảng quản lý danh tính và truy cập hiện đại cung cấp cơ sở hạ tầng xác thực hoàn chỉnh cho các ứng dụng web, di động và API. Nó triển khai sẵn OAuth 2.0, OpenID Connect và SAML, với các thành phần UI đăng nhập được xây dựng sẵn, tích hợp đăng nhập xã hội, MFA và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò — để các nhóm có thể thêm xác thực cấp độ sản xuất mà không cần xây dựng từ đầu.
Tự host Logto trên VPS của bạn mang lại cho bạn số lượng người dùng không giới hạn với chi phí cố định, toàn quyền kiểm soát dữ liệu đối với thông tin xác thực và dữ liệu phiên, và sự linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu về lưu trú dữ liệu hoặc tuân thủ mà các dịch vụ xác thực của bên thứ ba không thể đáp ứng.
Các tính năng chính của Logto
OAuth 2.0 & OIDC
Các giao thức tiêu chuẩn ngành để bảo mật các ứng dụng và API mà không cần viết logic xác thực tùy chỉnh.
Tích hợp Đăng nhập Xã hội
Thêm Google, GitHub, Microsoft và hàng chục nhà cung cấp mạng xã hội khác vào bất kỳ ứng dụng nào với cấu hình tối thiểu.
Xác thực đa yếu tố
Bảo vệ tài khoản bằng xác thực đa yếu tố TOTP, SMS và OTP qua email cùng quy trình đăng nhập không mật khẩu.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Xác định vai trò, quyền và phạm vi để kiểm soát chính xác những gì mỗi người dùng hoặc ứng dụng có thể truy cập.
Quản lý Tổ chức
Hỗ trợ các ứng dụng SaaS đa người thuê với cấu trúc tổ chức và nhóm tích hợp sẵn cùng SSO cho từng tổ chức.
Tại sao lại chạy Logto trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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