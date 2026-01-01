Triển khai Peppermint với 1 nhấp cài đặt.
Hệ thống quản lý yêu cầu và hỗ trợ khách hàng mã nguồn mở để quản lý các yêu cầu của khách hàng, các vấn đề IT nội bộ và quy trình làm việc của nhóm.
Chọn gói VPS cho Peppermint
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Peppermint
Peppermint là một giải pháp quản lý yêu cầu và hỗ trợ khách hàng mã nguồn mở, được xây dựng như một lựa chọn thay thế nhẹ nhàng cho Zendesk và Jira. Nó cung cấp cho các đội hỗ trợ, phòng ban IT và doanh nghiệp nhỏ một hàng đợi rõ ràng để ghi lại yêu cầu của khách hàng, theo dõi các vấn đề nội bộ và cộng tác giải quyết mà không phải trả phí cấp phép theo từng nhân viên hoặc gửi dữ liệu cuộc trò chuyện nhạy cảm cho nhà cung cấp SaaS bên thứ ba.
Tự host Peppermint trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát mọi yêu cầu, hồ sơ khách hàng và ghi chú nội bộ. Hệ thống backend PostgreSQL đi kèm đảm bảo lưu trữ bền vững lịch sử yêu cầu, trong khi một sổ ghi chú markdown cá nhân với danh sách việc cần làm cung cấp cho mỗi nhân viên một không gian riêng để sắp xếp công việc của họ bên cạnh hàng đợi chung.
Các tính năng chính của Peppermint
Trình chỉnh sửa phiếu Markdown
Soạn thảo các yêu cầu hỗ trợ và phản hồi trong trình soạn thảo markdown đa năng với tệp đính kèm để các cuộc trò chuyện giữ nguyên định dạng, khối mã và ảnh chụp màn hình.
Sổ tay cá nhân
Mỗi nhân viên có một sổ ghi chú riêng tư dựa trên markdown với danh sách việc cần làm để theo dõi công việc cá nhân cùng với hàng đợi yêu cầu được chia sẻ.
Nhật ký lịch sử khách hàng
Mọi tương tác với khách hàng đều được ghi lại vào hồ sơ của họ, cung cấp cho các nhân viên hỗ trợ toàn bộ ngữ cảnh của các yêu cầu trước đó trước khi phản hồi một yêu cầu mới.
Truy cập dựa trên vai trò
Quyền hạn vai trò chi tiết cho phép quản trị viên kiểm soát những nhân viên hỗ trợ nào có thể xem, bình luận hoặc giải quyết các danh mục yêu cầu hỗ trợ cụ thể.
Tích hợp REST API
Một REST API được ghi lại cho phép bạn đẩy các yêu cầu từ các công cụ giám sát, đồng bộ hóa dữ liệu với các CRM hoặc xây dựng các bảng điều khiển tùy chỉnh trên nền tảng Peppermint.
Giao diện đáp ứng
Giao diện người dùng được thiết kế cho màn hình từ thiết bị di động đến 4K để các nhân viên có thể phân loại yêu cầu hỗ trợ từ bất kỳ thiết bị nào mà không làm giảm khả năng sử dụng.
Tại sao lại chạy Peppermint trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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