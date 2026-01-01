Peppermint là một giải pháp quản lý yêu cầu và hỗ trợ khách hàng mã nguồn mở, được xây dựng như một lựa chọn thay thế nhẹ nhàng cho Zendesk và Jira. Nó cung cấp cho các đội hỗ trợ, phòng ban IT và doanh nghiệp nhỏ một hàng đợi rõ ràng để ghi lại yêu cầu của khách hàng, theo dõi các vấn đề nội bộ và cộng tác giải quyết mà không phải trả phí cấp phép theo từng nhân viên hoặc gửi dữ liệu cuộc trò chuyện nhạy cảm cho nhà cung cấp SaaS bên thứ ba.

Tự host Peppermint trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát mọi yêu cầu, hồ sơ khách hàng và ghi chú nội bộ. Hệ thống backend PostgreSQL đi kèm đảm bảo lưu trữ bền vững lịch sử yêu cầu, trong khi một sổ ghi chú markdown cá nhân với danh sách việc cần làm cung cấp cho mỗi nhân viên một không gian riêng để sắp xếp công việc của họ bên cạnh hàng đợi chung.