TubeSync là một công cụ kiểu PVR tự lưu trữ dành cho YouTube, theo dõi các kênh và danh sách phát và tự động tải xuống các video mới ngay khi chúng được xuất bản. Nó hoạt động như một DVR cho nội dung trực tuyến, giúp thư viện phương tiện của bạn luôn được cập nhật mà không cần can thiệp thủ công.

Tự lưu trữ TubeSync trên một VPS có nghĩa là các bản tải xuống chạy liên tục trong nền ngay cả khi thiết bị của bạn đã tắt. Nó tích hợp với các máy chủ phương tiện Plex và Jellyfin, tự động xử lý siêu dữ liệu và hình thu nhỏ, và hỗ trợ lọc theo từ khóa và cắt giảm chất lượng để tiết kiệm không gian lưu trữ.