Triển khai TubeSync với cài đặt một nhấp.
Tự động đồng bộ hóa và tải xuống các kênh và danh sách phát YouTube vào VPS của bạn như một PVR cho video trực tuyến.
Chọn gói VPS cho TubeSync
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với TubeSync
TubeSync là một công cụ kiểu PVR tự lưu trữ dành cho YouTube, theo dõi các kênh và danh sách phát và tự động tải xuống các video mới ngay khi chúng được xuất bản. Nó hoạt động như một DVR cho nội dung trực tuyến, giúp thư viện phương tiện của bạn luôn được cập nhật mà không cần can thiệp thủ công.
Tự lưu trữ TubeSync trên một VPS có nghĩa là các bản tải xuống chạy liên tục trong nền ngay cả khi thiết bị của bạn đã tắt. Nó tích hợp với các máy chủ phương tiện Plex và Jellyfin, tự động xử lý siêu dữ liệu và hình thu nhỏ, và hỗ trợ lọc theo từ khóa và cắt giảm chất lượng để tiết kiệm không gian lưu trữ.
Các tính năng chính của TubeSync
Tự động đồng bộ kênh
Theo dõi các kênh và danh sách phát YouTube và tự động tải xuống các video mới ngay khi chúng được xuất bản.
Tích hợp Plex & Jellyfin
Các video đã tải xuống được sắp xếp với siêu dữ liệu và hình thu nhỏ phù hợp để nhập liền mạch vào thư viện Plex hoặc Jellyfin.
Kiểm soát chất lượng
Đặt giới hạn độ phân giải tối đa và tùy chọn định dạng để cân bằng chất lượng video với dung lượng lưu trữ khả dụng.
Lọc từ khóa
Lọc các video để tải xuống dựa trên từ khóa tiêu đề, loại trừ nội dung không phù hợp với sở thích của bạn.
Tại sao lại chạy TubeSync trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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