MetaMCP là một proxy MCP (Model Context Protocol) mã nguồn mở, tổng hợp nhiều máy chủ MCP thành một điểm cuối duy nhất, hợp nhất. Nó cho phép bạn nhóm các máy chủ thành các không gian tên, áp dụng middleware để giới hạn tốc độ và khả năng quan sát, cũng như hiển thị các điểm cuối với xác thực — tất cả mà không cần sửa đổi các máy khách MCP hiện có của bạn.

Tự host MetaMCP trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng công cụ AI của mình. Kết nối bất kỳ máy khách MCP nào (Cursor, Claude Desktop hoặc các tác nhân tùy chỉnh) với một cổng được quản lý duy nhất, giữ bí mật ở phía máy chủ và mở rộng hệ sinh thái công cụ của bạn mà không cần cấu hình lại mọi máy khách khi máy chủ thay đổi.