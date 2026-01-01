Giảm giá lên đến 69% cho MetaMCP

Triển khai MetaMCP với 1 nhấp.

Bộ tổng hợp và cổng MCP hợp nhất cho phép bạn quản lý, cấu hình và công khai tất cả các máy chủ MCP của bạn thông qua một điểm cuối duy nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai MetaMCP với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho MetaMCP

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với MetaMCP

MetaMCP là một proxy MCP (Model Context Protocol) mã nguồn mở, tổng hợp nhiều máy chủ MCP thành một điểm cuối duy nhất, hợp nhất. Nó cho phép bạn nhóm các máy chủ thành các không gian tên, áp dụng middleware để giới hạn tốc độ và khả năng quan sát, cũng như hiển thị các điểm cuối với xác thực — tất cả mà không cần sửa đổi các máy khách MCP hiện có của bạn.

Tự host MetaMCP trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng công cụ AI của mình. Kết nối bất kỳ máy khách MCP nào (Cursor, Claude Desktop hoặc các tác nhân tùy chỉnh) với một cổng được quản lý duy nhất, giữ bí mật ở phía máy chủ và mở rộng hệ sinh thái công cụ của bạn mà không cần cấu hình lại mọi máy khách khi máy chủ thay đổi.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của MetaMCP

Tổng hợp máy chủ MCP

Kết hợp bất kỳ số lượng máy chủ STDIO hoặc HTTP MCP nào thành một điểm cuối hợp nhất duy nhất mà khách hàng của bạn có thể kết nối.

Namespace Workspaces

Nhóm các máy chủ MCP vào các namespace biệt lập và chuyển đổi toàn bộ bộ công cụ cho một điểm cuối chỉ với một cú nhấp chuột.

Khóa API Xác thực

Bảo mật các điểm cuối bằng xác thực mã thông báo Bearer để chỉ các máy khách và tác nhân được ủy quyền có thể truy cập các công cụ của bạn.

Trình kiểm tra MCP tích hợp

Kiểm tra và gỡ lỗi các điểm cuối MetaMCP của bạn nội bộ với các cấu hình máy chủ đã lưu để xác minh mọi thứ hoạt động chính xác.

Hỗ trợ Middleware

Áp dụng middleware có thể cắm thêm để giới hạn tốc độ, khả năng quan sát và bảo mật trên tất cả lưu lượng MCP tổng hợp.

SSO và OAuth

Hỗ trợ các nhà cung cấp OpenID Connect cho phép đăng nhập một lần (SSO) cấp doanh nghiệp cùng với quản lý phiên Better Auth cục bộ.

Tại sao lại chạy MetaMCP trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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