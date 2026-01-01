Triển khai MetaMCP với 1 nhấp.
Bộ tổng hợp và cổng MCP hợp nhất cho phép bạn quản lý, cấu hình và công khai tất cả các máy chủ MCP của bạn thông qua một điểm cuối duy nhất.
Chọn gói VPS cho MetaMCP
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.
Những gì bạn có thể xây dựng với MetaMCP
MetaMCP là một proxy MCP (Model Context Protocol) mã nguồn mở, tổng hợp nhiều máy chủ MCP thành một điểm cuối duy nhất, hợp nhất. Nó cho phép bạn nhóm các máy chủ thành các không gian tên, áp dụng middleware để giới hạn tốc độ và khả năng quan sát, cũng như hiển thị các điểm cuối với xác thực — tất cả mà không cần sửa đổi các máy khách MCP hiện có của bạn.
Tự host MetaMCP trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng công cụ AI của mình. Kết nối bất kỳ máy khách MCP nào (Cursor, Claude Desktop hoặc các tác nhân tùy chỉnh) với một cổng được quản lý duy nhất, giữ bí mật ở phía máy chủ và mở rộng hệ sinh thái công cụ của bạn mà không cần cấu hình lại mọi máy khách khi máy chủ thay đổi.
Các tính năng chính của MetaMCP
Tổng hợp máy chủ MCP
Kết hợp bất kỳ số lượng máy chủ STDIO hoặc HTTP MCP nào thành một điểm cuối hợp nhất duy nhất mà khách hàng của bạn có thể kết nối.
Namespace Workspaces
Nhóm các máy chủ MCP vào các namespace biệt lập và chuyển đổi toàn bộ bộ công cụ cho một điểm cuối chỉ với một cú nhấp chuột.
Khóa API Xác thực
Bảo mật các điểm cuối bằng xác thực mã thông báo Bearer để chỉ các máy khách và tác nhân được ủy quyền có thể truy cập các công cụ của bạn.
Trình kiểm tra MCP tích hợp
Kiểm tra và gỡ lỗi các điểm cuối MetaMCP của bạn nội bộ với các cấu hình máy chủ đã lưu để xác minh mọi thứ hoạt động chính xác.
Hỗ trợ Middleware
Áp dụng middleware có thể cắm thêm để giới hạn tốc độ, khả năng quan sát và bảo mật trên tất cả lưu lượng MCP tổng hợp.
SSO và OAuth
Hỗ trợ các nhà cung cấp OpenID Connect cho phép đăng nhập một lần (SSO) cấp doanh nghiệp cùng với quản lý phiên Better Auth cục bộ.
Tại sao lại chạy MetaMCP trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Vị trí máy chủ được đề xuất:
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu
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Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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