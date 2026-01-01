Apprise API là một microservice REST nhẹ bao bọc Thư viện Thông báo Apprise, cung cấp cho bất kỳ ứng dụng nào một điểm cuối duy nhất để tiếp cận hơn 120 nền tảng thông báo cùng lúc. Thay vì duy trì các tích hợp riêng biệt cho Slack, Discord, PagerDuty, email và thông báo đẩy di động trong mỗi dịch vụ bạn vận hành, bạn cấu hình các đích đến một lần trong Apprise API và định tuyến thông báo đến tất cả chúng thông qua một lệnh gọi HTTP duy nhất.

Tự host Apprise API giúp giữ logic định tuyến thông báo và bất kỳ token webhook nhạy cảm nào trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì truyền qua một bên tổng hợp thứ ba. Chế độ cấu hình có trạng thái duy trì các điểm cuối thông báo và mẫu của bạn qua các lần khởi động lại, trong khi giao diện web tích hợp sẵn cho phép bạn kiểm tra và quản lý các đích đến mà không cần viết mã.