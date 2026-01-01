Triển khai Cassandra Reaper chỉ với một cú nhấp cài đặt.
Bộ lập lịch sửa chữa tập trung và giao diện web để duy trì các cụm Apache Cassandra khỏe mạnh và nhất quán.
Chọn gói VPS cho Cassandra Reaper
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Cassandra Reaper
Cassandra Reaper là công cụ mã nguồn mở trên thực tế để điều phối các sửa chữa Apache Cassandra trên các cụm đơn trung tâm dữ liệu và đa địa điểm. Ban đầu được tạo ra tại Spotify và được duy trì bởi The Last Pickle, Reaper phân đoạn các sửa chữa lớn thành các đơn vị dễ quản lý, chạy chúng một cách linh hoạt trên các node và tiếp tục an toàn sau các lỗi — thay thế các script nodetool dựa trên cron dễ hỏng bằng một quy trình làm việc có trạng thái và có thể quan sát được.
Tự host Reaper trên VPS của bạn cung cấp cho các nhà vận hành một mặt phẳng điều khiển chuyên dụng với giao diện web (web UI), REST API và điểm cuối metrics. Triển khai này đi kèm một node Apache Cassandra để bạn có thể kết nối, lên lịch và thực hiện sửa chữa ngay lập tức, sau đó đăng ký thêm các cụm sản xuất thông qua JMX khi cần.
Các tính năng chính của Cassandra Reaper
Sửa chữa phân đoạn
Chia các sửa chữa thành các phạm vi nhỏ và chạy chúng một cách cơ hội trên các node để tránh làm quá tải cụm.
Lên lịch sửa chữa
Lên lịch sửa chữa định kỳ cho mỗi keyspace với cường độ, tính song song và số lượng phân đoạn có thể cấu hình.
Điều khiển đa cụm
Đăng ký và quản lý các sửa chữa cho nhiều cụm Cassandra từ một giao diện web UI và REST API duy nhất.
Tạm dừng và tiếp tục
Các tác vụ sửa chữa có trạng thái có thể được tạm dừng, tiếp tục và khôi phục sau khi khởi động lại mà không mất tiến độ.
Chỉ số và khả năng quan sát
Các chỉ số Dropwizard tích hợp sẵn hiển thị tiến độ sửa chữa, trạng thái phân đoạn và tình trạng cụm JMX để giám sát.
Tại sao lại chạy Cassandra Reaper trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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