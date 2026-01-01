Cassandra Reaper là công cụ mã nguồn mở trên thực tế để điều phối các sửa chữa Apache Cassandra trên các cụm đơn trung tâm dữ liệu và đa địa điểm. Ban đầu được tạo ra tại Spotify và được duy trì bởi The Last Pickle, Reaper phân đoạn các sửa chữa lớn thành các đơn vị dễ quản lý, chạy chúng một cách linh hoạt trên các node và tiếp tục an toàn sau các lỗi — thay thế các script nodetool dựa trên cron dễ hỏng bằng một quy trình làm việc có trạng thái và có thể quan sát được.

Tự host Reaper trên VPS của bạn cung cấp cho các nhà vận hành một mặt phẳng điều khiển chuyên dụng với giao diện web (web UI), REST API và điểm cuối metrics. Triển khai này đi kèm một node Apache Cassandra để bạn có thể kết nối, lên lịch và thực hiện sửa chữa ngay lập tức, sau đó đăng ký thêm các cụm sản xuất thông qua JMX khi cần.