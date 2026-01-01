Giảm giá lên đến 69% cho Suwayomi

Triển khai Suwayomi với 1 nhấp.

Máy chủ manga và truyện tranh tự lưu trữ, mang đến hàng trăm nguồn Tachiyomi cho bất kỳ trình duyệt web nào.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Suwayomi với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Suwayomi

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Suwayomi

Suwayomi-Server là một máy chủ đọc manga và truyện tranh tự host — một phiên bản viết lại trên máy tính để bàn của ứng dụng Android phổ biến Tachiyomi. Nó kết nối với hàng trăm nguồn manga thông qua cùng hệ sinh thái tiện ích mở rộng như Tachiyomi, cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một thư viện khổng lồ các tựa truyện từ một giao diện web gọn gàng có thể truy cập trên mọi thiết bị. Không giống như các dịch vụ manga dựa trên đám mây với danh mục hạn chế và tường phí đăng ký, Suwayomi chạy hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn mà không có phí định kỳ.

Tất cả lịch sử đọc, dữ liệu thư viện và các bản tải xuống đều được lưu trữ cục bộ. Suwayomi hỗ trợ cập nhật thư viện tự động, tải xuống chương ở định dạng CBZ, hỗ trợ danh mục OPDS cho các ứng dụng đọc sách điện tử chuyên dụng và trải nghiệm đọc có thể tùy chỉnh — biến nó thành một nền tảng tự host hoàn chỉnh dành cho những người đam mê manga và truyện tranh.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Suwayomi

Hàng trăm nguồn

Kết nối với hàng trăm nguồn manga và truyện tranh bằng cách sử dụng hệ sinh thái tiện ích mở rộng Tachiyomi, bao gồm các trang web với hàng chục ngôn ngữ và thể loại.

Tự động cập nhật thư viện

Đặt khoảng thời gian cập nhật và Suwayomi tự động kiểm tra tất cả các bộ truyện đã theo dõi để tìm chương mới, giúp thư viện của bạn luôn được cập nhật mà không cần làm mới thủ công.

Tải xuống chương ngoại tuyến

Tải xuống các chương để đọc ngoại tuyến, tùy chọn lưu dưới dạng kho lưu trữ CBZ tương thích với bất kỳ ứng dụng đọc truyện tranh nào.

Hỗ trợ catalog OPDS

Danh mục OPDS tích hợp cho phép các ứng dụng đọc sách điện tử như KOReader và Panels kết nối trực tiếp với thư viện Suwayomi của bạn để đọc trên các thiết bị chuyên dụng.

Trình đọc trình duyệt

Đọc manga trực tiếp trên trình duyệt với trình đọc đầy đủ tính năng hỗ trợ bố cục tùy chỉnh, chế độ hiển thị trang và cài đặt hướng đọc.

Tại sao lại chạy Suwayomi trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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