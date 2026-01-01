Triển khai Suwayomi với 1 nhấp.
Máy chủ manga và truyện tranh tự lưu trữ, mang đến hàng trăm nguồn Tachiyomi cho bất kỳ trình duyệt web nào.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Suwayomi
Suwayomi-Server là một máy chủ đọc manga và truyện tranh tự host — một phiên bản viết lại trên máy tính để bàn của ứng dụng Android phổ biến Tachiyomi. Nó kết nối với hàng trăm nguồn manga thông qua cùng hệ sinh thái tiện ích mở rộng như Tachiyomi, cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một thư viện khổng lồ các tựa truyện từ một giao diện web gọn gàng có thể truy cập trên mọi thiết bị. Không giống như các dịch vụ manga dựa trên đám mây với danh mục hạn chế và tường phí đăng ký, Suwayomi chạy hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn mà không có phí định kỳ.
Tất cả lịch sử đọc, dữ liệu thư viện và các bản tải xuống đều được lưu trữ cục bộ. Suwayomi hỗ trợ cập nhật thư viện tự động, tải xuống chương ở định dạng CBZ, hỗ trợ danh mục OPDS cho các ứng dụng đọc sách điện tử chuyên dụng và trải nghiệm đọc có thể tùy chỉnh — biến nó thành một nền tảng tự host hoàn chỉnh dành cho những người đam mê manga và truyện tranh.
Các tính năng chính của Suwayomi
Hàng trăm nguồn
Kết nối với hàng trăm nguồn manga và truyện tranh bằng cách sử dụng hệ sinh thái tiện ích mở rộng Tachiyomi, bao gồm các trang web với hàng chục ngôn ngữ và thể loại.
Tự động cập nhật thư viện
Đặt khoảng thời gian cập nhật và Suwayomi tự động kiểm tra tất cả các bộ truyện đã theo dõi để tìm chương mới, giúp thư viện của bạn luôn được cập nhật mà không cần làm mới thủ công.
Tải xuống chương ngoại tuyến
Tải xuống các chương để đọc ngoại tuyến, tùy chọn lưu dưới dạng kho lưu trữ CBZ tương thích với bất kỳ ứng dụng đọc truyện tranh nào.
Hỗ trợ catalog OPDS
Danh mục OPDS tích hợp cho phép các ứng dụng đọc sách điện tử như KOReader và Panels kết nối trực tiếp với thư viện Suwayomi của bạn để đọc trên các thiết bị chuyên dụng.
Trình đọc trình duyệt
Đọc manga trực tiếp trên trình duyệt với trình đọc đầy đủ tính năng hỗ trợ bố cục tùy chỉnh, chế độ hiển thị trang và cài đặt hướng đọc.
Tại sao lại chạy Suwayomi trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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