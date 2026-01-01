Suwayomi-Server là một máy chủ đọc manga và truyện tranh tự host — một phiên bản viết lại trên máy tính để bàn của ứng dụng Android phổ biến Tachiyomi. Nó kết nối với hàng trăm nguồn manga thông qua cùng hệ sinh thái tiện ích mở rộng như Tachiyomi, cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một thư viện khổng lồ các tựa truyện từ một giao diện web gọn gàng có thể truy cập trên mọi thiết bị. Không giống như các dịch vụ manga dựa trên đám mây với danh mục hạn chế và tường phí đăng ký, Suwayomi chạy hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn mà không có phí định kỳ.

Tất cả lịch sử đọc, dữ liệu thư viện và các bản tải xuống đều được lưu trữ cục bộ. Suwayomi hỗ trợ cập nhật thư viện tự động, tải xuống chương ở định dạng CBZ, hỗ trợ danh mục OPDS cho các ứng dụng đọc sách điện tử chuyên dụng và trải nghiệm đọc có thể tùy chỉnh — biến nó thành một nền tảng tự host hoàn chỉnh dành cho những người đam mê manga và truyện tranh.