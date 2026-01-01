Deploy SonarQube in one click installation.
Industry-standard platform for continuous code quality inspection, security analysis, and automated quality gates across 30+ languages.
Chọn gói VPS cho SonarQube
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SonarQube
SonarQube is the leading open-source platform for continuous code quality and security analysis, used by over 400,000 organizations to systematically deliver clean, maintainable code. It performs deep static analysis across 30+ programming languages — detecting bugs, security vulnerabilities, code smells, and duplications — and integrates directly into CI/CD pipelines to enforce quality gates at every pull request.
Self-hosting SonarQube on your VPS ensures your source code and analysis results never leave your infrastructure, meeting compliance requirements for organizations handling sensitive or proprietary code. The PostgreSQL-backed deployment maintains a full history of quality metrics, enabling teams to track technical debt trends, coverage changes, and security posture over time.
Các tính năng chính của SonarQube
30+ Language Support
Analyzes Java, Python, JavaScript, TypeScript, C#, Go, and more than 25 additional languages from a single unified platform.
Quality Gates
Block merges and deployments automatically when code introduces new bugs, security issues, or fails to meet defined coverage thresholds.
Security Vulnerability Detection
Identifies OWASP Top 10 vulnerabilities, injection flaws, and security hotspots with prioritized remediation guidance for your team.
CI/CD Pipeline Integration
Connects natively with GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Azure DevOps, and Bitbucket to analyze every pull request automatically.
Technical Debt Tracking
Estimates remediation effort for all issues and tracks technical debt trends over time to help teams plan maintenance work effectively.
Tại sao lại chạy SonarQube trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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