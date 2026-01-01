Medusa là một máy chủ tự động hóa lâu đời, được cộng đồng duy trì, dành cho thư viện chương trình TV. Nó theo dõi các chương trình bạn theo dõi, giám sát các trình lập chỉ mục Usenet và trình theo dõi torrent để phát hành tập mới, tải xuống các tệp phù hợp thông qua trình tải xuống hiện có của bạn, sau đó đổi tên, gắn thẻ và di chuyển chúng vào thư viện của bạn — tất cả được điều khiển từ giao diện người dùng web tinh tế lấy cảm hứng từ SickBeard và SickChill.

Tự host Medusa trên VPS giúp tự động hóa TV của bạn chạy 24/7 để các tập phim xuất hiện trong thư viện của bạn chỉ vài phút sau khi phát hành. Nó kết hợp tự nhiên với Plex, Jellyfin, Emby và hệ sinh thái Servarr rộng lớn hơn, và hoạt động với hầu hết mọi trình lập chỉ mục Newznab và Torznab thông qua các plugin gốc.