Triển khai Medusa với 1 nhấp.
Trình quản lý thư viện video tự động cho các chương trình TV — tìm nạp các tập mới ngay khi chúng xuất hiện trên các trình lập chỉ mục.
Chọn gói VPS cho Medusa
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Medusa
Medusa là một máy chủ tự động hóa lâu đời, được cộng đồng duy trì, dành cho thư viện chương trình TV. Nó theo dõi các chương trình bạn theo dõi, giám sát các trình lập chỉ mục Usenet và trình theo dõi torrent để phát hành tập mới, tải xuống các tệp phù hợp thông qua trình tải xuống hiện có của bạn, sau đó đổi tên, gắn thẻ và di chuyển chúng vào thư viện của bạn — tất cả được điều khiển từ giao diện người dùng web tinh tế lấy cảm hứng từ SickBeard và SickChill.
Tự host Medusa trên VPS giúp tự động hóa TV của bạn chạy 24/7 để các tập phim xuất hiện trong thư viện của bạn chỉ vài phút sau khi phát hành. Nó kết hợp tự nhiên với Plex, Jellyfin, Emby và hệ sinh thái Servarr rộng lớn hơn, và hoạt động với hầu hết mọi trình lập chỉ mục Newznab và Torznab thông qua các plugin gốc.
Các tính năng chính của Medusa
Theo dõi chương trình và tập phim
Thêm chương trình từ TVDB, TVMaze, hoặc IMDb và Medusa theo dõi từng mùa để tìm các tập mới khi chúng xuất hiện trên các trình lập chỉ mục.
Hồ sơ tùy chọn chất lượng
Xác định chất lượng, độ phân giải, codec và tùy chọn ngôn ngữ cho từng chương trình để bản phát hành phù hợp được chọn khi có nhiều lựa chọn xuất hiện.
Hỗ trợ indexer gốc
Các plugin tích hợp sẵn cho các trình lập chỉ mục Newznab và Torznab, cộng với hỗ trợ trực tiếp cho NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge và rTorrent.
Tìm kiếm phụ đề
Tìm kiếm OpenSubtitles, Addic7ed và Podnapisi để tìm phụ đề phù hợp bằng các ngôn ngữ ưu tiên của bạn sau mỗi lần tải xuống.
Tự động hóa xử lý hậu kỳ
Đổi tên, gắn thẻ và di chuyển các tệp đã tải xuống vào các bố cục thư mục tương thích với Plex/Jellyfin/Emby mà không cần sắp xếp thủ công.
Tại sao lại chạy Medusa trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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