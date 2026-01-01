Triển khai drawDB chỉ với một cú nhấp.
Trình chỉnh sửa sơ đồ cơ sở dữ liệu dựa trên trình duyệt, mã nguồn mở, miễn phí để thiết kế và lập tài liệu lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ một cách trực quan.
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Những gì bạn có thể xây dựng với drawDB
drawDB là một trình chỉnh sửa sơ đồ thực thể-quan hệ cơ sở dữ liệu miễn phí, mã nguồn mở, chạy hoàn toàn trên trình duyệt. Nó cho phép các nhà phát triển và quản trị viên cơ sở dữ liệu thiết kế, trực quan hóa và lập tài liệu các lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ thông qua một canvas kéo và thả — sau đó xuất thiết kế hoàn chỉnh dưới dạng các câu lệnh SQL DDL sẵn sàng chạy với MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB hoặc SQL Server.
Tự host drawDB cung cấp cho nhóm của bạn một công cụ nội bộ dùng chung để thiết kế cơ sở dữ liệu mà không gửi chi tiết lược đồ đến các dịch vụ đám mây của bên thứ ba. Bởi vì ứng dụng hoàn toàn là frontend, không có phụ thuộc backend hoặc cơ sở dữ liệu, nó được triển khai dưới dạng một container nhẹ duy nhất và duy trì hoạt động bất kể sự sẵn có của dịch vụ bên ngoài.
Các tính năng chính của drawDB
Thiết kế sơ đồ trực quan
Kéo và thả các bảng, xác định các cột và kiểu dữ liệu, và vẽ các mối quan hệ trên một khung vẽ mà không cần viết SQL thủ công.
SQL nhập và xuất
Tạo DDL sẵn sàng để chạy cho MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB và SQL Server, hoặc nhập SQL hiện có để trực quan hóa ngay lập tức.
Không cần Backend
Chạy dưới dạng một container Nginx duy nhất không có cơ sở dữ liệu hoặc các phụ thuộc phía máy chủ — sơ đồ được lưu trữ trong trình duyệt bằng IndexedDB.
Tùy chỉnh sơ đồ
Tùy chỉnh màu bảng, thêm ghi chú và khu vực để nhóm các bảng liên quan, và kiểm soát bố cục canvas để phù hợp với cách bạn hình dung về lược đồ của mình.
Xuất sang nhiều định dạng
Xuất sơ đồ dưới dạng PNG, JSON hoặc SQL để bạn có thể nhúng chúng vào tài liệu, chia sẻ với đồng đội hoặc kiểm soát phiên bản thiết kế lược đồ của bạn.
Tại sao lại chạy drawDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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