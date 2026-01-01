Beszel là một nền tảng giám sát máy chủ gọn nhẹ cung cấp khả năng giám sát hệ thống toàn diện — CPU, memory, disk, network, temperature, GPU, sức khỏe đĩa S.M.A.R.T., và thống kê vùng chứa Docker và Podman — mà không tốn tài nguyên của các hệ thống quan sát toàn diện như Prometheus và Grafana. Được xây dựng trên PocketBase với phần phụ trợ Go, nó sử dụng kiến trúc hub-and-agent: hub lưu trữ giao diện web và dữ liệu lịch sử, trong khi các agent gọn nhẹ chạy trên mỗi máy chủ được giám sát để thu thập số liệu.

Việc tự host Beszel mang đến cho bạn một hub giám sát độc lập với các máy chủ mà nó giám sát, nhờ đó các vấn đề về cơ sở hạ tầng vẫn hiển thị ngay cả khi các hệ thống riêng lẻ đang chịu tải. Các cảnh báo có thể cấu hình sẽ thông báo cho bạn khi ngưỡng CPU, memory, disk, bandwidth hoặc temperature bị vượt quá, và các bản sao lưu tự động vào đĩa cục bộ hoặc bộ nhớ tương thích S3 bảo vệ dữ liệu hiệu suất lịch sử của bạn.