Triển khai Beszel với cài đặt một nhấp.
Nền tảng giám sát máy chủ nhẹ với số liệu thống kê vùng chứa Docker, dữ liệu lịch sử và cảnh báo có thể cấu hình cho cơ sở hạ tầng của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Beszel
Beszel là một nền tảng giám sát máy chủ gọn nhẹ cung cấp khả năng giám sát hệ thống toàn diện — CPU, memory, disk, network, temperature, GPU, sức khỏe đĩa S.M.A.R.T., và thống kê vùng chứa Docker và Podman — mà không tốn tài nguyên của các hệ thống quan sát toàn diện như Prometheus và Grafana. Được xây dựng trên PocketBase với phần phụ trợ Go, nó sử dụng kiến trúc hub-and-agent: hub lưu trữ giao diện web và dữ liệu lịch sử, trong khi các agent gọn nhẹ chạy trên mỗi máy chủ được giám sát để thu thập số liệu.
Việc tự host Beszel mang đến cho bạn một hub giám sát độc lập với các máy chủ mà nó giám sát, nhờ đó các vấn đề về cơ sở hạ tầng vẫn hiển thị ngay cả khi các hệ thống riêng lẻ đang chịu tải. Các cảnh báo có thể cấu hình sẽ thông báo cho bạn khi ngưỡng CPU, memory, disk, bandwidth hoặc temperature bị vượt quá, và các bản sao lưu tự động vào đĩa cục bộ hoặc bộ nhớ tương thích S3 bảo vệ dữ liệu hiệu suất lịch sử của bạn.
Các tính năng chính của Beszel
Chỉ số Docker container
Theo dõi CPU, bộ nhớ và mức sử dụng mạng cho mỗi container cùng với các chỉ số hệ thống máy chủ, mang đến cho bạn cái nhìn thống nhất về cả máy chủ và khối lượng công việc dạng container của nó.
Kiến trúc Hub và Agent
Một trung tâm duy nhất tổng hợp dữ liệu từ các tác nhân không giới hạn đang chạy trên các máy chủ từ xa, giúp dễ dàng giám sát toàn bộ hệ thống của bạn từ một bảng điều khiển.
Cảnh báo có thể cấu hình
Đặt ngưỡng cho bất kỳ chỉ số được giám sát nào — tải CPU, mức sử dụng ổ đĩa, nhiệt độ, băng thông — và nhận thông báo trước khi các sự cố ảnh hưởng đến người dùng.
Lưu giữ dữ liệu lịch sử
Lịch sử hiệu suất được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của trung tâm, cho phép phân tích xu hướng dài hạn và lập kế hoạch năng lực vượt ra ngoài những gì các bảng điều khiển thời gian thực đơn thuần có thể hiển thị.
Giám sát GPU và S.M.A.R.T.
Giám sát mức sử dụng GPU của Nvidia, AMD và Intel cùng với dữ liệu sức khỏe ổ đĩa S.M.A.R.T. để phát hiện sự xuống cấp của phần cứng trước khi nó gây ra lỗi.
Tại sao lại chạy Beszel trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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