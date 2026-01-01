Parse Server là phiên bản mã nguồn mở kế nhiệm của Parse Platform gốc, cung cấp một backend-as-a-service hoàn chỉnh cho các ứng dụng mobile và web.

Nó cung cấp object storage, user authentication, file storage, push notifications và Live Queries thông qua các REST và GraphQL API được tạo tự động, loại bỏ hầu hết các boilerplate thường cần thiết để triển khai một ứng dụng kết nối.

Tự host Parse Server trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu user accounts, application data và cloud code logic — không có per-request fees, không bị vendor lock-in và không có thời hạn migration bất ngờ. Triển khai này đi kèm với MongoDB và Parse Dashboard chính thức để bạn có thể duyệt classes, chạy queries và quản lý schema ngay từ ngày đầu tiên.