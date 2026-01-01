Triển khai Parse Server với cài đặt 1 nhấp.
Backend mã nguồn mở cho ứng dụng di động và web với REST, GraphQL, truy vấn thời gian thực, xác thực và thông báo đẩy.
Chọn gói VPS cho Parse Server
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Parse Server
Parse Server là phiên bản mã nguồn mở kế nhiệm của Parse Platform gốc, cung cấp một backend-as-a-service hoàn chỉnh cho các ứng dụng mobile và web.
Nó cung cấp object storage, user authentication, file storage, push notifications và Live Queries thông qua các REST và GraphQL API được tạo tự động, loại bỏ hầu hết các boilerplate thường cần thiết để triển khai một ứng dụng kết nối.
Tự host Parse Server trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu user accounts, application data và cloud code logic — không có per-request fees, không bị vendor lock-in và không có thời hạn migration bất ngờ. Triển khai này đi kèm với MongoDB và Parse Dashboard chính thức để bạn có thể duyệt classes, chạy queries và quản lý schema ngay từ ngày đầu tiên.
Các tính năng chính của Parse Server
REST và GraphQL APIs
Mọi lớp bạn định nghĩa đều có sẵn ngay lập tức thông qua các điểm cuối REST và GraphQL được tạo tự động, để các ứng dụng iOS, Android và client web có thể đọc và ghi dữ liệu mà không cần mã máy chủ tùy chỉnh.
Xác thực người dùng
Tên người dùng/mật khẩu tích hợp sẵn, xác minh email và đăng nhập mạng xã hội cho Facebook, Apple, Google và Twitter giúp bạn triển khai các luồng tài khoản an toàn chỉ trong vài phút.
Truy vấn trực tiếp
Đăng ký theo dõi các thay đổi trên bất kỳ lớp nào qua WebSockets để hỗ trợ trò chuyện thời gian thực, công cụ cộng tác và bảng điều khiển trực tiếp mà không cần một ngăn xếp pub/sub riêng biệt.
Các hàm Cloud Code
Chạy JavaScript phía máy chủ trên các trình kích hoạt chèn, cập nhật và xóa hoặc dưới dạng các hàm có thể gọi để thực thi các quy tắc nghiệp vụ và tích hợp với các API của bên thứ ba.
Thông báo đẩy
Gửi thông báo đẩy được nhắm mục tiêu đến máy khách iOS, Android và web bằng hệ thống quản lý cài đặt và kênh tích hợp sẵn.
Bảng điều khiển Parse đi kèm
Duyệt các lớp, chỉnh sửa hàng, chạy các truy vấn tổng hợp và kiểm tra lược đồ thông qua Bảng điều khiển Parse chính thức được phân phối cùng với máy chủ.
Tại sao lại chạy Parse Server trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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