Giảm giá lên đến 69% cho Parse Server

Triển khai Parse Server với cài đặt 1 nhấp.

Backend mã nguồn mở cho ứng dụng di động và web với REST, GraphQL, truy vấn thời gian thực, xác thực và thông báo đẩy.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Parse Server với cài đặt 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Parse Server

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Parse Server

Parse Server là phiên bản mã nguồn mở kế nhiệm của Parse Platform gốc, cung cấp một backend-as-a-service hoàn chỉnh cho các ứng dụng mobile và web.

Nó cung cấp object storage, user authentication, file storage, push notifications và Live Queries thông qua các REST và GraphQL API được tạo tự động, loại bỏ hầu hết các boilerplate thường cần thiết để triển khai một ứng dụng kết nối.

Tự host Parse Server trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu user accounts, application data và cloud code logic — không có per-request fees, không bị vendor lock-in và không có thời hạn migration bất ngờ. Triển khai này đi kèm với MongoDB và Parse Dashboard chính thức để bạn có thể duyệt classes, chạy queries và quản lý schema ngay từ ngày đầu tiên.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Parse Server

REST và GraphQL APIs

Mọi lớp bạn định nghĩa đều có sẵn ngay lập tức thông qua các điểm cuối REST và GraphQL được tạo tự động, để các ứng dụng iOS, Android và client web có thể đọc và ghi dữ liệu mà không cần mã máy chủ tùy chỉnh.

Xác thực người dùng

Tên người dùng/mật khẩu tích hợp sẵn, xác minh email và đăng nhập mạng xã hội cho Facebook, Apple, Google và Twitter giúp bạn triển khai các luồng tài khoản an toàn chỉ trong vài phút.

Truy vấn trực tiếp

Đăng ký theo dõi các thay đổi trên bất kỳ lớp nào qua WebSockets để hỗ trợ trò chuyện thời gian thực, công cụ cộng tác và bảng điều khiển trực tiếp mà không cần một ngăn xếp pub/sub riêng biệt.

Các hàm Cloud Code

Chạy JavaScript phía máy chủ trên các trình kích hoạt chèn, cập nhật và xóa hoặc dưới dạng các hàm có thể gọi để thực thi các quy tắc nghiệp vụ và tích hợp với các API của bên thứ ba.

Thông báo đẩy

Gửi thông báo đẩy được nhắm mục tiêu đến máy khách iOS, Android và web bằng hệ thống quản lý cài đặt và kênh tích hợp sẵn.

Bảng điều khiển Parse đi kèm

Duyệt các lớp, chỉnh sửa hàng, chạy các truy vấn tổng hợp và kiểm tra lược đồ thông qua Bảng điều khiển Parse chính thức được phân phối cùng với máy chủ.

Tại sao lại chạy Parse Server trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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