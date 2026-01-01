Reiverr là một giao diện người dùng (front-end) mã nguồn mở kết hợp khám phá, yêu cầu và phát nội dung đa phương tiện vào một giao diện thân thiện với TV duy nhất. Thay vì phải chuyển đổi giữa Jellyfin, TMDB, Sonarr và Radarr, người dùng có thể duyệt các tựa phim/chương trình thịnh hành, nhận đề xuất cá nhân hóa, yêu cầu nội dung còn thiếu và phát trực tuyến những gì đã có trong thư viện của họ — tất cả chỉ từ một ứng dụng được tối ưu hóa cho điều khiển từ xa và giao diện 10-foot UI.

Tự host Reiverr trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát mọi API key được kết nối, lịch sử xem và nhật ký yêu cầu. Kiến trúc dựa trên plugin cho phép bạn thêm các nguồn phát trực tuyến mới mà không cần sửa đổi lõi, và cùng một backend có thể cung cấp năng lượng cho cả ứng dụng web và bản dựng gốc trên TV thông minh Samsung Tizen.