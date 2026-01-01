Giảm giá lên đến 69% cho Reiverr

Triển khai Reiverr với 1 nhấp cài đặt.

Giao diện thân thiện với TV thống nhất cho Jellyfin, TMDB, Sonarr và Radarr thay thế khám phá kiểu Overseerr.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Reiverr với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Reiverr

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Reiverr

Reiverr là một giao diện người dùng (front-end) mã nguồn mở kết hợp khám phá, yêu cầu và phát nội dung đa phương tiện vào một giao diện thân thiện với TV duy nhất. Thay vì phải chuyển đổi giữa Jellyfin, TMDB, Sonarr và Radarr, người dùng có thể duyệt các tựa phim/chương trình thịnh hành, nhận đề xuất cá nhân hóa, yêu cầu nội dung còn thiếu và phát trực tuyến những gì đã có trong thư viện của họ — tất cả chỉ từ một ứng dụng được tối ưu hóa cho điều khiển từ xa và giao diện 10-foot UI.

Tự host Reiverr trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát mọi API key được kết nối, lịch sử xem và nhật ký yêu cầu. Kiến trúc dựa trên plugin cho phép bạn thêm các nguồn phát trực tuyến mới mà không cần sửa đổi lõi, và cùng một backend có thể cung cấp năng lượng cho cả ứng dụng web và bản dựng gốc trên TV thông minh Samsung Tizen.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Reiverr

TMDB Khám phá

Duyệt qua các bộ phim và chương trình thịnh hành, đề xuất được cá nhân hóa, diễn viên, đánh giá và đoạn giới thiệu được cung cấp bởi The Movie Database.

Jellyfin Phát lại

Phát trực tuyến nội dung đã có sẵn trong thư viện Jellyfin của bạn trực tiếp trong Reiverr mà không cần chuyển đổi ứng dụng hoặc phiên.

Yêu cầu Sonarr và Radarr

Gửi các tiêu đề còn thiếu trực tiếp đến Sonarr hoặc Radarr để tự động tải xuống và nhập vào thư viện mà không cần mở bất kỳ giao diện người dùng nào.

Interface ưu tiên TV

Điều hướng thân thiện với điều khiển từ xa, kiểu chữ lớn và làm nổi bật tiêu điểm được thiết kế từ đầu dành cho TV thông minh và đầu thu kỹ thuật số.

Cắm vào Kiến trúc

Thêm các plugin phát lại hoặc plugin nguồn bổ sung vào thư mục plugin đã gắn để mở rộng Reiverr mà không cần xây dựng lại hình ảnh.

Tizen Smart TV Build

Ghép nối backend được lưu trữ với bản dựng Tizen chính thức để cài đặt Reiverr dưới dạng ứng dụng gốc trên TV thông minh Samsung.

Tại sao lại chạy Reiverr trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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