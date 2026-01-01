Triển khai Reiverr với 1 nhấp cài đặt.
Giao diện thân thiện với TV thống nhất cho Jellyfin, TMDB, Sonarr và Radarr thay thế khám phá kiểu Overseerr.
Chọn gói VPS cho Reiverr
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Reiverr
Reiverr là một giao diện người dùng (front-end) mã nguồn mở kết hợp khám phá, yêu cầu và phát nội dung đa phương tiện vào một giao diện thân thiện với TV duy nhất. Thay vì phải chuyển đổi giữa Jellyfin, TMDB, Sonarr và Radarr, người dùng có thể duyệt các tựa phim/chương trình thịnh hành, nhận đề xuất cá nhân hóa, yêu cầu nội dung còn thiếu và phát trực tuyến những gì đã có trong thư viện của họ — tất cả chỉ từ một ứng dụng được tối ưu hóa cho điều khiển từ xa và giao diện 10-foot UI.
Tự host Reiverr trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát mọi API key được kết nối, lịch sử xem và nhật ký yêu cầu. Kiến trúc dựa trên plugin cho phép bạn thêm các nguồn phát trực tuyến mới mà không cần sửa đổi lõi, và cùng một backend có thể cung cấp năng lượng cho cả ứng dụng web và bản dựng gốc trên TV thông minh Samsung Tizen.
Các tính năng chính của Reiverr
TMDB Khám phá
Duyệt qua các bộ phim và chương trình thịnh hành, đề xuất được cá nhân hóa, diễn viên, đánh giá và đoạn giới thiệu được cung cấp bởi The Movie Database.
Jellyfin Phát lại
Phát trực tuyến nội dung đã có sẵn trong thư viện Jellyfin của bạn trực tiếp trong Reiverr mà không cần chuyển đổi ứng dụng hoặc phiên.
Yêu cầu Sonarr và Radarr
Gửi các tiêu đề còn thiếu trực tiếp đến Sonarr hoặc Radarr để tự động tải xuống và nhập vào thư viện mà không cần mở bất kỳ giao diện người dùng nào.
Interface ưu tiên TV
Điều hướng thân thiện với điều khiển từ xa, kiểu chữ lớn và làm nổi bật tiêu điểm được thiết kế từ đầu dành cho TV thông minh và đầu thu kỹ thuật số.
Cắm vào Kiến trúc
Thêm các plugin phát lại hoặc plugin nguồn bổ sung vào thư mục plugin đã gắn để mở rộng Reiverr mà không cần xây dựng lại hình ảnh.
Tizen Smart TV Build
Ghép nối backend được lưu trữ với bản dựng Tizen chính thức để cài đặt Reiverr dưới dạng ứng dụng gốc trên TV thông minh Samsung.
Tại sao lại chạy Reiverr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.