Wakapi là một trình theo dõi hoạt động viết code tự host, tương thích hoàn toàn với các plugin trình chỉnh sửa của WakaTime. Nó thu thập thời gian viết code, phân loại theo dự án, ngôn ngữ, trình chỉnh sửa và hệ điều hành, trình bày dữ liệu trên một bảng điều khiển trực quan mà không chia sẻ bất kỳ điều gì với các dịch vụ đám mây của bên thứ ba.

Tự host Wakapi trên một VPS giúp giữ riêng tư hoạt động viết code của bạn, đồng thời cung cấp tất cả các thông tin chi tiết mà WakaTime mang lại. Nó hỗ trợ tóm tắt email hàng tuần, bảng xếp hạng công khai để thúc đẩy tinh thần đồng đội, tạo huy hiệu README cho hồ sơ GitHub, và tích hợp với các trình chỉnh sửa phổ biến bao gồm VS Code, JetBrains IDEs và Vim.