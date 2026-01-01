Triển khai Wakapi với một cú nhấp cài đặt.
Công cụ theo dõi thời gian viết code tự host, tương thích với WakaTime plugins, với các dashboard, report và leaderboard.
Chọn gói VPS cho Wakapi
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Wakapi
Wakapi là một trình theo dõi hoạt động viết code tự host, tương thích hoàn toàn với các plugin trình chỉnh sửa của WakaTime. Nó thu thập thời gian viết code, phân loại theo dự án, ngôn ngữ, trình chỉnh sửa và hệ điều hành, trình bày dữ liệu trên một bảng điều khiển trực quan mà không chia sẻ bất kỳ điều gì với các dịch vụ đám mây của bên thứ ba.
Tự host Wakapi trên một VPS giúp giữ riêng tư hoạt động viết code của bạn, đồng thời cung cấp tất cả các thông tin chi tiết mà WakaTime mang lại. Nó hỗ trợ tóm tắt email hàng tuần, bảng xếp hạng công khai để thúc đẩy tinh thần đồng đội, tạo huy hiệu README cho hồ sơ GitHub, và tích hợp với các trình chỉnh sửa phổ biến bao gồm VS Code, JetBrains IDEs và Vim.
Các tính năng chính của Wakapi
Tương thích với WakaTime
Hoạt động với tất cả các plugin chỉnh sửa WakaTime hiện có — chỉ cần trỏ chúng đến phiên bản Wakapi tự host của bạn thay vì wakatime.com.
Bảng điều khiển lập trình
Trực quan hóa thời gian dành cho từng dự án, ngôn ngữ, trình chỉnh sửa và hệ điều hành bằng các biểu đồ có thể lọc, bao gồm bất kỳ khoảng thời gian nào.
Báo cáo email hàng tuần
Nhận báo cáo tóm tắt tự động hàng tuần về hoạt động lập trình của bạn được gửi trực tiếp đến hộp thư đến.
GitHub badges
Tạo huy hiệu README động hiển thị thời gian viết code hàng tuần của bạn để hiển thị trên các trang hồ sơ GitHub.
Bảng xếp hạng nhóm
Chia sẻ bảng xếp hạng công khai với đồng đội để theo dõi và so sánh hoạt động lập trình trong một nhóm phát triển.
Tại sao lại chạy Wakapi trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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