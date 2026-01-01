Triển khai VueTorrent chỉ với một nhấp.
Giao diện Web UI hiện đại dựa trên Vue.js dành cho qBittorrent với thiết kế tinh tế, sẵn sàng cho thiết bị di động và các tính năng quản lý torrent phong phú.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với VueTorrent
VueTorrent là một Web UI mã nguồn mở thay thế cho qBittorrent, được xây dựng bằng Vue 3 và Vuetify bởi một cộng đồng đóng góp tích cực. Nó thay thế giao diện qBittorrent mặc định đã lỗi thời bằng một ứng dụng trang đơn nhanh, phản hồi tốt, được thiết kế để mang lại cảm giác tự nhiên trên cả trình duyệt máy tính để bàn và thiết bị di động, bao gồm cả việc cài đặt dưới dạng Progressive Web App.
Triển khai này đóng gói VueTorrent với image qBittorrent của LinuxServer thông qua một Docker mod được hỗ trợ chính thức, do đó một container duy nhất chứa cả công cụ BitTorrent và giao diện hiện đại. Tự host trên một VPS mang lại seeding liên tục, băng thông trung tâm dữ liệu và khả năng tương thích hoàn toàn với arr automation stack thông qua qBittorrent WebAPI tiêu chuẩn.
Các tính năng chính của VueTorrent
Vue 3 Web UI
Giao diện một trang được xây dựng trên Vue 3 và Vuetify thay thế UI mặc định đã lỗi thời của qBittorrent với điều hướng mượt mà và cập nhật trực tiếp.
Sẵn sàng cho Mobile và PWA
Bố cục đáp ứng hoạt động trên điện thoại và máy tính bảng và có thể được cài đặt dưới dạng Ứng dụng web tiến bộ để có trải nghiệm giống như ứng dụng gốc.
Chủ đề sáng và tối
Chủ đề sáng và tối tích hợp sẵn với các cột bảng điều khiển có thể cấu hình cho phép bạn tùy chỉnh những thuộc tính torrent nào hiển thị nhanh chóng.
Phím tắt
Các phím tắt cao cấp bao gồm chọn nhiều mục, tập trung tìm kiếm và đóng hộp thoại giúp tăng tốc quản lý torrent hàng ngày.
Đầy đủ qBittorrent API
Sử dụng qBittorrent WebAPI tiêu chuẩn, vì vậy Sonarr, Radarr, Lidarr và các công cụ arr khác hoạt động mà không cần cấu hình bổ sung.
Gói Backend
Được phân phối dưới dạng một Docker mod trên nền tảng LinuxServer qBittorrent, vì vậy một container duy nhất cung cấp cả torrent engine và UI hiện đại.
Tại sao lại chạy VueTorrent trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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