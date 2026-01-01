VueTorrent là một Web UI mã nguồn mở thay thế cho qBittorrent, được xây dựng bằng Vue 3 và Vuetify bởi một cộng đồng đóng góp tích cực. Nó thay thế giao diện qBittorrent mặc định đã lỗi thời bằng một ứng dụng trang đơn nhanh, phản hồi tốt, được thiết kế để mang lại cảm giác tự nhiên trên cả trình duyệt máy tính để bàn và thiết bị di động, bao gồm cả việc cài đặt dưới dạng Progressive Web App.

Triển khai này đóng gói VueTorrent với image qBittorrent của LinuxServer thông qua một Docker mod được hỗ trợ chính thức, do đó một container duy nhất chứa cả công cụ BitTorrent và giao diện hiện đại. Tự host trên một VPS mang lại seeding liên tục, băng thông trung tâm dữ liệu và khả năng tương thích hoàn toàn với arr automation stack thông qua qBittorrent WebAPI tiêu chuẩn.