FileFlows là một hệ thống xử lý tệp thông minh tự động quản lý và tối ưu hóa thư viện đa phương tiện của bạn thông qua các quy trình làm việc trực quan có thể tùy chỉnh. Nó giám sát các thư mục để tìm tệp mới, áp dụng các quy tắc chuyển mã thông minh và có thể giảm yêu cầu lưu trữ lên đến 90% — tất cả mà không cần can thiệp thủ công. Hỗ trợ tăng tốc phần cứng cho Intel QuickSync, NVIDIA và AMD giúp xử lý nhanh chóng ngay cả trên các thư viện lớn.

Tự host FileFlows trên VPS của bạn cung cấp cho các quy trình làm việc đa phương tiện của bạn tài nguyên CPU chuyên dụng suốt ngày đêm, giúp quá trình xử lý thư viện của bạn hoàn toàn riêng tư và tránh các chi phí trên mỗi tệp cũng như giới hạn băng thông của các dịch vụ chuyển mã dựa trên đám mây.