Triển khai FileFlows với cài đặt một nhấp chuột.
Trình xử lý tệp phương tiện tự động thông minh chuyển mã và tối ưu hóa thư viện của bạn, giúp giảm kích thước tệp lên đến 90%.
Chọn gói VPS cho FileFlows
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FileFlows
FileFlows là một hệ thống xử lý tệp thông minh tự động quản lý và tối ưu hóa thư viện đa phương tiện của bạn thông qua các quy trình làm việc trực quan có thể tùy chỉnh. Nó giám sát các thư mục để tìm tệp mới, áp dụng các quy tắc chuyển mã thông minh và có thể giảm yêu cầu lưu trữ lên đến 90% — tất cả mà không cần can thiệp thủ công. Hỗ trợ tăng tốc phần cứng cho Intel QuickSync, NVIDIA và AMD giúp xử lý nhanh chóng ngay cả trên các thư viện lớn.
Tự host FileFlows trên VPS của bạn cung cấp cho các quy trình làm việc đa phương tiện của bạn tài nguyên CPU chuyên dụng suốt ngày đêm, giúp quá trình xử lý thư viện của bạn hoàn toàn riêng tư và tránh các chi phí trên mỗi tệp cũng như giới hạn băng thông của các dịch vụ chuyển mã dựa trên đám mây.
Các tính năng chính của FileFlows
Trình thiết kế luồng trực quan
Xây dựng các quy trình xử lý tùy chỉnh với trình chỉnh sửa luồng kéo và thả — không yêu cầu viết mã để tạo các quy trình làm việc đa bước phức tạp.
Giảm đến 90% dung lượng
Chuyển mã thông minh sang H.265/HEVC, AV1 và các codec hiện đại khác giúp giảm đáng kể kích thước tệp trong khi vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh.
Tăng tốc phần cứng
Hỗ trợ bộ mã hóa Intel QuickSync, NVIDIA NVENC và AMD để giảm tải quá trình chuyển mã từ CPU và xử lý tệp nhanh hơn đáng kể.
Giám sát tệp tự động
Theo dõi các thư mục để tìm các tệp mới và tự động kích hoạt quá trình xử lý, để thư viện của bạn luôn được tối ưu hóa mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào.
Hệ sinh thái Cắm vào
Mở rộng FileFlows với các plugin cho chuẩn hóa âm thanh, quản lý phụ đề, đổi tên tệp và tích hợp với các máy chủ media như Plex và Jellyfin.
Tại sao lại chạy FileFlows trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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