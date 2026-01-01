Triển khai Vikunja chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình quản lý tác vụ mã nguồn mở tự host với các chế độ xem dạng danh sách, Kanban, Gantt và bảng, cùng với tính năng cộng tác nhóm và đồng bộ CalDAV.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Vikunja
Vikunja là một ứng dụng quản lý tác vụ và dự án tự host hỗ trợ nhiều chế độ xem bao gồm danh sách, bảng Kanban, biểu đồ Gantt và bảng. Nó cung cấp tính năng lồng dự án phân cấp, giao việc, ngày đến hạn, nhắc nhở, nhãn và tệp đính kèm để quản lý tác vụ hoàn chỉnh trong một công cụ.
Tự host Vikunja trên VPS giữ cho tất cả dữ liệu tác vụ và dự án của bạn riêng tư mà không có phí đăng ký cho mỗi người dùng. Đồng bộ hóa CalDAV đưa các tác vụ vào ứng dụng lịch, giao diện phản hồi trên thiết bị di động hoạt động trên mọi thiết bị, và chia sẻ nhóm với quyền dựa trên vai trò hỗ trợ cả việc sử dụng cá nhân và cộng tác.
Các tính năng chính của Vikunja
Nhiều chế độ xem
Chuyển đổi giữa các chế độ xem danh sách, bảng Kanban, dòng thời gian Gantt và bảng để làm việc với các tác vụ theo định dạng bạn muốn.
Cộng tác nhóm
Chia sẻ dự án với đồng đội bằng cách sử dụng quyền dựa trên vai trò để xem, chỉnh sửa và giao nhiệm vụ.
CalDAV sync
Đồng bộ hóa các tác vụ và ngày đến hạn với bất kỳ ứng dụng lịch nào hỗ trợ CalDAV, bao gồm Lịch Apple và Thunderbird.
Lời nhắc & thông báo
Đặt lời nhắc công việc bằng email hoặc thông báo đẩy để không bỏ lỡ thời hạn mà không cần kiểm tra ứng dụng thủ công.
Các dự án phân cấp
Tổ chức công việc thành các dự án lồng nhau và dự án con để phản ánh cấu trúc nhóm hoặc tổ chức phức tạp.
Tại sao lại chạy Vikunja trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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