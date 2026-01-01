Vikunja là một ứng dụng quản lý tác vụ và dự án tự host hỗ trợ nhiều chế độ xem bao gồm danh sách, bảng Kanban, biểu đồ Gantt và bảng. Nó cung cấp tính năng lồng dự án phân cấp, giao việc, ngày đến hạn, nhắc nhở, nhãn và tệp đính kèm để quản lý tác vụ hoàn chỉnh trong một công cụ.

Tự host Vikunja trên VPS giữ cho tất cả dữ liệu tác vụ và dự án của bạn riêng tư mà không có phí đăng ký cho mỗi người dùng. Đồng bộ hóa CalDAV đưa các tác vụ vào ứng dụng lịch, giao diện phản hồi trên thiết bị di động hoạt động trên mọi thiết bị, và chia sẻ nhóm với quyền dựa trên vai trò hỗ trợ cả việc sử dụng cá nhân và cộng tác.