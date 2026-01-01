Apache ShenYu là một API gateway gốc Java, mã nguồn mở, được xây dựng cho các môi trường microservice đòi hỏi throughput cao và latency thấp. Nó hoạt động như một điểm truy cập thống nhất để routing, protocol conversion và traffic governance trên các dịch vụ được xây dựng trên Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket và nhiều hơn nữa. Một kiến trúc plugin hot-swappable cho phép bạn bật hoặc tắt các chính sách traffic control — rate limiting, authentication, WAF, circuit breaking — mà không cần khởi động lại gateway.

Bảng điều khiển admin console đi kèm cung cấp cho nhóm của bạn khả năng real-time visibility và dynamic control đối với các quy tắc routing, selectors và system permissions thông qua một dashboard dựa trên trình duyệt. Self-hosting ShenYu trên VPS của riêng bạn giúp giữ API traffic trong infrastructure của bạn, loại bỏ cloud egress costs cho mỗi yêu cầu và cho phép bạn thực thi các governance policies mà không phụ thuộc vào dịch vụ API gateway được managed.