Triển khai Apache ShenYu với 1 nhấp cài đặt.
Cổng API gốc Java hiệu suất cao cho proxy dịch vụ, chuyển đổi giao thức và quản trị API ở quy mô lớn.
Chọn gói VPS cho Apache ShenYu
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache ShenYu
Apache ShenYu là một API gateway gốc Java, mã nguồn mở, được xây dựng cho các môi trường microservice đòi hỏi throughput cao và latency thấp. Nó hoạt động như một điểm truy cập thống nhất để routing, protocol conversion và traffic governance trên các dịch vụ được xây dựng trên Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket và nhiều hơn nữa. Một kiến trúc plugin hot-swappable cho phép bạn bật hoặc tắt các chính sách traffic control — rate limiting, authentication, WAF, circuit breaking — mà không cần khởi động lại gateway.
Bảng điều khiển admin console đi kèm cung cấp cho nhóm của bạn khả năng real-time visibility và dynamic control đối với các quy tắc routing, selectors và system permissions thông qua một dashboard dựa trên trình duyệt. Self-hosting ShenYu trên VPS của riêng bạn giúp giữ API traffic trong infrastructure của bạn, loại bỏ cloud egress costs cho mỗi yêu cầu và cho phép bạn thực thi các governance policies mà không phụ thuộc vào dịch vụ API gateway được managed.
Các tính năng chính của Apache ShenYu
Plugin có thể thay nóng
Bật, tắt hoặc cấu hình lại các plugin lưu lượng truy cập — giới hạn tốc độ, xác thực, WAF và nhiều hơn nữa — trong thời gian chạy mà không cần khởi động lại gateway hoặc làm gián đoạn lưu lượng truy cập trực tiếp.
Hỗ trợ đa giao thức
Chuyển tiếp các yêu cầu qua Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket và MQTT từ một điểm vào cổng duy nhất.
Điều khiển giao thông năng động
Xác định bộ chọn và quy tắc định tuyến thông qua giao diện quản trị có hiệu lực ngay lập tức, giúp các đội vận hành kiểm soát chi tiết việc upstream nào nhận từng yêu cầu.
Observability tích hợp
Theo dõi phân tán, xuất số liệu và tích hợp ghi nhật ký có cấu trúc cung cấp cho bạn khả năng hiển thị toàn diện về độ trễ API và tỷ lệ lỗi trên tất cả các dịch vụ proxy.
OAuth 2.0 và JWT auth
Bảo mật APIs bằng OAuth 2.0, xác thực JWT token, hoặc xác minh chữ ký tùy chỉnh tại lớp gateway trước khi các yêu cầu đến các dịch vụ backend của bạn.
Tại sao lại chạy Apache ShenYu trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.