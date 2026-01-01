Emby là một máy chủ phương tiện cá nhân toàn diện giúp tập hợp toàn bộ bộ sưu tập phương tiện của bạn — phim, chương trình truyền hình, nhạc và ảnh — vào một nền tảng thống nhất. Nó tự động chuyển đổi và phát trực tuyến nội dung đến bất kỳ thiết bị nào, với tính năng transcoding theo thời gian thực đảm bảo phát lại mượt mà bất kể khả năng của máy khách hay điều kiện mạng.

Việc hosting Emby trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn khả năng hoạt động 24/7, tốc độ tải lên cấp doanh nghiệp cho việc phát trực tuyến từ xa, và tài nguyên transcoding chuyên dụng cho nhiều người xem cùng lúc. Thư viện phương tiện và metadata của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, mà không có các cấp độ đăng ký nào giới hạn việc phát lại hoặc lưu trữ.