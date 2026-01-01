Triển khai Emby với cài đặt 1 nhấp.
Máy chủ phương tiện cá nhân sắp xếp và phát trực tuyến video, nhạc và ảnh của bạn đến bất kỳ thiết bị nào từ mọi nơi.
Chọn gói VPS cho Emby
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Emby
Emby là một máy chủ phương tiện cá nhân toàn diện giúp tập hợp toàn bộ bộ sưu tập phương tiện của bạn — phim, chương trình truyền hình, nhạc và ảnh — vào một nền tảng thống nhất. Nó tự động chuyển đổi và phát trực tuyến nội dung đến bất kỳ thiết bị nào, với tính năng transcoding theo thời gian thực đảm bảo phát lại mượt mà bất kể khả năng của máy khách hay điều kiện mạng.
Việc hosting Emby trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn khả năng hoạt động 24/7, tốc độ tải lên cấp doanh nghiệp cho việc phát trực tuyến từ xa, và tài nguyên transcoding chuyên dụng cho nhiều người xem cùng lúc. Thư viện phương tiện và metadata của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, mà không có các cấp độ đăng ký nào giới hạn việc phát lại hoặc lưu trữ.
Các tính năng chính của Emby
Chuyển mã tự động
Chuyển đổi video và âm thanh theo thời gian thực đảm bảo phát lại mượt mà trên mọi thiết bị, bất kể định dạng tệp gốc hay khả năng của máy khách.
Truyền hình trực tiếp và DVR
Xem truyền hình trực tiếp và lên lịch ghi hình với DVR tích hợp sẵn, thay thế các gói đăng ký truyền hình cáp truyền thống bằng một giải pháp tự quản lý.
Đồng bộ di động
Tải xuống nội dung về điện thoại thông minh và máy tính bảng để xem ngoại tuyến, giúp nội dung luôn có thể truy cập ngay cả khi không có kết nối internet.
Kiểm soát của phụ huynh
Đặt giới hạn nội dung và lịch xem cho từng người dùng để tạo môi trường truyền thông an toàn, phù hợp với lứa tuổi cho mọi thành viên trong gia đình.
Hỗ trợ đa thư viện
Sắp xếp phim, chương trình TV, nhạc và ảnh vào các thư viện riêng biệt với siêu dữ liệu phong phú, ảnh bìa và xếp hạng được tự động lấy về.
Tại sao lại chạy Emby trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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