Kutt là một công cụ rút gọn URL tự lưu trữ, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các liên kết rút gọn, dữ liệu analytics và quyền truy cập của người dùng. Tạo các URL rút gọn mang thương hiệu riêng trên tên miền của bạn, theo dõi số liệu thống kê lượt nhấp cho từng liên kết và quản lý mọi thứ thông qua giao diện quản trị gọn gàng — mà không cần gửi dữ liệu đến các dịch vụ thương mại như Bitly hoặc TinyURL.

Ngoài việc rút gọn cơ bản, Kutt cho phép bạn bảo vệ liên kết bằng mật khẩu, đặt ngày hết hạn tự động và quản lý người dùng đã đăng ký. Một REST API đầy đủ và các tiện ích mở rộng trình duyệt cho Chrome và Firefox giúp dễ dàng tích hợp việc tạo liên kết vào các quy trình làm việc hiện có. Tự lưu trữ có nghĩa là dữ liệu liên kết của bạn được giữ riêng tư và bạn không phải trả phí cho mỗi lượt nhấp.