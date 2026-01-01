Triển khai Kutt với cài đặt một nhấp.
Công cụ rút gọn URL mã nguồn mở hiện đại với tên miền tùy chỉnh, phân tích lượt nhấp và API REST đầy đủ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kutt
Kutt là một công cụ rút gọn URL tự lưu trữ, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các liên kết rút gọn, dữ liệu analytics và quyền truy cập của người dùng. Tạo các URL rút gọn mang thương hiệu riêng trên tên miền của bạn, theo dõi số liệu thống kê lượt nhấp cho từng liên kết và quản lý mọi thứ thông qua giao diện quản trị gọn gàng — mà không cần gửi dữ liệu đến các dịch vụ thương mại như Bitly hoặc TinyURL.
Ngoài việc rút gọn cơ bản, Kutt cho phép bạn bảo vệ liên kết bằng mật khẩu, đặt ngày hết hạn tự động và quản lý người dùng đã đăng ký. Một REST API đầy đủ và các tiện ích mở rộng trình duyệt cho Chrome và Firefox giúp dễ dàng tích hợp việc tạo liên kết vào các quy trình làm việc hiện có. Tự lưu trữ có nghĩa là dữ liệu liên kết của bạn được giữ riêng tư và bạn không phải trả phí cho mỗi lượt nhấp.
Các tính năng chính của Kutt
Hỗ trợ tên miền riêng
Cung cấp các liên kết rút gọn từ tên miền mang thương hiệu của riêng bạn để mỗi URL bạn chia sẻ củng cố nhận diện thương hiệu của bạn thay vì một dịch vụ của bên thứ ba.
Phân tích theo liên kết
Theo dõi số lượt nhấp, nguồn giới thiệu, quốc gia và thiết bị cho mỗi liên kết rút gọn để đo lường phạm vi tiếp cận và hiệu suất chiến dịch.
Liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu
Thêm mật khẩu tùy chọn cho bất kỳ liên kết nào để chỉ những người có mật khẩu mới có thể truy cập URL đích.
Hết hạn liên kết
Đặt ngày hết hạn tự động cho bất kỳ liên kết nào và nó sẽ ngừng hoạt động mà không cần can thiệp thủ công — hữu ích cho các chiến dịch có thời hạn.
REST API
Tạo, quản lý và xóa các liên kết theo chương trình thông qua một API đầy đủ tính năng, giúp dễ dàng tích hợp Kutt vào các ứng dụng và quy trình của bạn.
Quản lý người dùng
Bảng quản trị cho phép bạn quản lý người dùng đã đăng ký và tất cả các liên kết trên toàn hệ thống, với việc đăng ký và truy cập ẩn danh bị tắt theo mặc định.
Tại sao lại chạy Kutt trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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