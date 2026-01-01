Triển khai Profilarr với 1 nhấp.
Công cụ tự động hóa đồng bộ hóa hồ sơ chất lượng và định dạng tùy chỉnh từ cơ sở dữ liệu cộng đồng đến các phiên bản Radarr và Sonarr của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Profilarr
Profilarr kết nối các phiên bản Radarr và Sonarr tự host của bạn với các cơ sở dữ liệu hồ sơ chất lượng và định dạng tùy chỉnh do cộng đồng duy trì, áp dụng các cấu hình đã được kiểm tra tự động thay vì yêu cầu nhập thủ công. Nó thay thế hàng giờ tinh chỉnh từng phiên bản bằng một thao tác đồng bộ hóa duy nhất, giúp mọi ứng dụng arr trong stack của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn cộng đồng mới nhất.
Tự host Profilarr cùng với media stack của bạn có nghĩa là các bản cập nhật hồ sơ diễn ra theo lịch trình của bạn, với khả năng hiển thị đầy đủ về những gì đã thay đổi và lý do tại sao — không phụ thuộc vào các dịch vụ bên ngoài để đẩy cấu hình đến các ứng dụng cục bộ của bạn.
Các tính năng chính của Profilarr
Tự động hóa đồng bộ hồ sơ
Kéo các cấu hình chất lượng từ các cơ sở dữ liệu cộng đồng từ xa và áp dụng chúng cho Radarr và Sonarr mà không cần sao chép-dán thủ công giữa các phiên bản.
Quản lý định dạng tùy chỉnh
Đồng bộ hóa các định nghĩa định dạng tùy chỉnh và điểm số để mọi phiên bản trong ngăn xếp của bạn sử dụng cùng một cấu hình đã được kiểm tra.
Hỗ trợ đa phiên bản
Quản lý nhiều phiên bản Radarr và Sonarr từ một giao diện duy nhất, giúp tất cả chúng nhất quán mà không cần lặp lại công sức.
Đã bao gồm Web UI
Giao diện dựa trên trình duyệt để quản lý các kết nối, kích hoạt đồng bộ hóa và xem xét các thay đổi đã áp dụng — không yêu cầu SSH hoặc CLI.
Cấu hình bền vững
Tất cả thông tin xác thực của phiên bản và trạng thái đồng bộ được lưu trữ trên một volume Docker được đặt tên, vẫn còn sau khi khởi động lại container và nâng cấp image.
Tại sao lại chạy Profilarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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