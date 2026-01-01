Profilarr kết nối các phiên bản Radarr và Sonarr tự host của bạn với các cơ sở dữ liệu hồ sơ chất lượng và định dạng tùy chỉnh do cộng đồng duy trì, áp dụng các cấu hình đã được kiểm tra tự động thay vì yêu cầu nhập thủ công. Nó thay thế hàng giờ tinh chỉnh từng phiên bản bằng một thao tác đồng bộ hóa duy nhất, giúp mọi ứng dụng arr trong stack của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn cộng đồng mới nhất.

Tự host Profilarr cùng với media stack của bạn có nghĩa là các bản cập nhật hồ sơ diễn ra theo lịch trình của bạn, với khả năng hiển thị đầy đủ về những gì đã thay đổi và lý do tại sao — không phụ thuộc vào các dịch vụ bên ngoài để đẩy cấu hình đến các ứng dụng cục bộ của bạn.