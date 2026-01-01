Langflow là một nền tảng ít mã, mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển và đội ngũ xây dựng các ứng dụng được hỗ trợ bởi AI thông qua một giao diện trực quan. Kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cơ sở dữ liệu vector, API và nguồn dữ liệu bằng cách kéo và thả các thành phần — không yêu cầu mã boilerplate. Nó hỗ trợ OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini và các mô hình được lưu trữ cục bộ, giúp việc xây dựng chatbot, các pipeline RAG và quy trình làm việc đa tác nhân trở nên đơn giản.

Việc lưu trữ Langflow trên VPS của riêng bạn giữ các quy trình làm việc AI và dữ liệu hội thoại trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, loại bỏ sự phụ thuộc vào nhà cung cấp và đảm bảo các tài liệu nhạy cảm được xử lý thông qua các pipeline RAG không bao giờ rời khỏi môi trường của bạn. Mẫu này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ bền vững đáng tin cậy các luồng, người dùng và trạng thái ứng dụng.