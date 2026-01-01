Triển khai Langflow với cài đặt một nhấp chuột.
Trình xây dựng quy trình làm việc AI trực quan, kéo và thả để tạo ứng dụng LLM với OpenAI, Anthropic và các mô hình cục bộ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Langflow
Langflow là một nền tảng ít mã, mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển và đội ngũ xây dựng các ứng dụng được hỗ trợ bởi AI thông qua một giao diện trực quan. Kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cơ sở dữ liệu vector, API và nguồn dữ liệu bằng cách kéo và thả các thành phần — không yêu cầu mã boilerplate. Nó hỗ trợ OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini và các mô hình được lưu trữ cục bộ, giúp việc xây dựng chatbot, các pipeline RAG và quy trình làm việc đa tác nhân trở nên đơn giản.
Việc lưu trữ Langflow trên VPS của riêng bạn giữ các quy trình làm việc AI và dữ liệu hội thoại trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, loại bỏ sự phụ thuộc vào nhà cung cấp và đảm bảo các tài liệu nhạy cảm được xử lý thông qua các pipeline RAG không bao giờ rời khỏi môi trường của bạn. Mẫu này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ bền vững đáng tin cậy các luồng, người dùng và trạng thái ứng dụng.
Các tính năng chính của Langflow
Trình tạo quy trình làm việc trực quan
Xây dựng ứng dụng LLM bằng cách kết nối các thành phần trên một canvas mà không cần viết mã boilerplate cho pipeline.
Hỗ trợ LLM đa nhà cung cấp
Chuyển đổi giữa các mô hình OpenAI, Anthropic, Google Gemini và Ollama cục bộ trong cùng một quy trình làm việc.
RAG Pipelines
Kết nối cơ sở dữ liệu vector với LLM để xây dựng quy trình làm việc tạo sinh tăng cường truy xuất giúp trả lời câu hỏi từ tài liệu của riêng bạn.
Triển khai API
Cung cấp bất kỳ quy trình làm việc đã hoàn thành nào dưới dạng điểm cuối API REST để tích hợp vào các ứng dụng sản xuất.
Thành phần tùy chỉnh
Viết các thành phần Python để mở rộng Langflow với logic độc quyền, API nội bộ hoặc các nguồn dữ liệu chuyên biệt.
Tại sao lại chạy Langflow trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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