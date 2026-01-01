Giảm giá lên đến 69% cho Hi.Events

Triển khai Hi.Events với 1 nhấp cài đặt.

Nền tảng quản lý sự kiện và bán vé mã nguồn mở dành cho các hội nghị, hội thảo và buổi gặp mặt.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Hi.Events với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Hi.Events

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Hi.Events

Hi.Events là một nền tảng quản lý sự kiện và bán vé hiện đại, mã nguồn mở được xây dựng dành cho các nhà tổ chức muốn kiểm soát hoàn toàn các sự kiện của họ mà không phải trả phí trên mỗi vé cho các nền tảng thương mại. Nó xử lý toàn bộ vòng đời sự kiện — từ việc xuất bản trang sự kiện và bán vé đến kiểm tra người tham dự và phân tích doanh số — tất cả từ một bảng điều khiển thống nhất.

Tự host Hi.Events trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu người tham dự, cấu hình thanh toán và nội dung sự kiện dưới sự kiểm soát của bạn. Thay vì mất một phần trăm của mỗi vé cho nhà cung cấp SaaS, bạn chỉ phải trả một chi phí VPS cố định bất kể bạn bán bao nhiêu vé, và bạn có thể tùy chỉnh nền tảng để phù hợp với thương hiệu của mình.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Hi.Events

Trang sự kiện tùy chỉnh

Tạo các trang sự kiện mang thương hiệu với tên miền tùy chỉnh, logo của riêng bạn và bố cục trang chủ được tùy chỉnh phù hợp với tổ chức của bạn.

Doanh số vé Stripe

Bán vé trả phí và miễn phí với tích hợp Stripe gốc, mã khuyến mãi, giới hạn sức chứa và các quy tắc định giá theo cấp bậc.

Check-in QR

Xác nhận người tham dự tại cửa bằng vé có mã QR và giao diện check-in tích hợp sẵn dành cho nhân viên trên thiết bị di động.

Quản lý đơn hàng

Theo dõi đơn hàng, hoàn tiền, gửi lại vé và xuất danh sách người tham dự để in thẻ hoặc theo dõi sau sự kiện.

Phân tích doanh số

Theo dõi doanh số bán vé, doanh thu và xu hướng tham dự theo thời gian thực với bảng điều khiển tích hợp và báo cáo theo từng sự kiện.

REST API & Webhooks

Tích hợp Hi.Events với CRMs, danh sách gửi thư hoặc quy trình làm việc tùy chỉnh thông qua một REST API và hệ thống webhook được tài liệu hóa.

Tại sao lại chạy Hi.Events trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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