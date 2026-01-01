Triển khai Hi.Events với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng quản lý sự kiện và bán vé mã nguồn mở dành cho các hội nghị, hội thảo và buổi gặp mặt.
Chọn gói VPS cho Hi.Events
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Hi.Events
Hi.Events là một nền tảng quản lý sự kiện và bán vé hiện đại, mã nguồn mở được xây dựng dành cho các nhà tổ chức muốn kiểm soát hoàn toàn các sự kiện của họ mà không phải trả phí trên mỗi vé cho các nền tảng thương mại. Nó xử lý toàn bộ vòng đời sự kiện — từ việc xuất bản trang sự kiện và bán vé đến kiểm tra người tham dự và phân tích doanh số — tất cả từ một bảng điều khiển thống nhất.
Tự host Hi.Events trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu người tham dự, cấu hình thanh toán và nội dung sự kiện dưới sự kiểm soát của bạn. Thay vì mất một phần trăm của mỗi vé cho nhà cung cấp SaaS, bạn chỉ phải trả một chi phí VPS cố định bất kể bạn bán bao nhiêu vé, và bạn có thể tùy chỉnh nền tảng để phù hợp với thương hiệu của mình.
Các tính năng chính của Hi.Events
Trang sự kiện tùy chỉnh
Tạo các trang sự kiện mang thương hiệu với tên miền tùy chỉnh, logo của riêng bạn và bố cục trang chủ được tùy chỉnh phù hợp với tổ chức của bạn.
Doanh số vé Stripe
Bán vé trả phí và miễn phí với tích hợp Stripe gốc, mã khuyến mãi, giới hạn sức chứa và các quy tắc định giá theo cấp bậc.
Check-in QR
Xác nhận người tham dự tại cửa bằng vé có mã QR và giao diện check-in tích hợp sẵn dành cho nhân viên trên thiết bị di động.
Quản lý đơn hàng
Theo dõi đơn hàng, hoàn tiền, gửi lại vé và xuất danh sách người tham dự để in thẻ hoặc theo dõi sau sự kiện.
Phân tích doanh số
Theo dõi doanh số bán vé, doanh thu và xu hướng tham dự theo thời gian thực với bảng điều khiển tích hợp và báo cáo theo từng sự kiện.
REST API & Webhooks
Tích hợp Hi.Events với CRMs, danh sách gửi thư hoặc quy trình làm việc tùy chỉnh thông qua một REST API và hệ thống webhook được tài liệu hóa.
Tại sao lại chạy Hi.Events trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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