Hi.Events là một nền tảng quản lý sự kiện và bán vé hiện đại, mã nguồn mở được xây dựng dành cho các nhà tổ chức muốn kiểm soát hoàn toàn các sự kiện của họ mà không phải trả phí trên mỗi vé cho các nền tảng thương mại. Nó xử lý toàn bộ vòng đời sự kiện — từ việc xuất bản trang sự kiện và bán vé đến kiểm tra người tham dự và phân tích doanh số — tất cả từ một bảng điều khiển thống nhất.

Tự host Hi.Events trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu người tham dự, cấu hình thanh toán và nội dung sự kiện dưới sự kiểm soát của bạn. Thay vì mất một phần trăm của mỗi vé cho nhà cung cấp SaaS, bạn chỉ phải trả một chi phí VPS cố định bất kể bạn bán bao nhiêu vé, và bạn có thể tùy chỉnh nền tảng để phù hợp với thương hiệu của mình.